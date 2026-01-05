Com as vendas de veículos com motores exclusivamente a combustão a diminuir progressivamente, sejam eles a gasóleo ou a gasolina, o mercado português depende cada vez mais de modelos electrificados, ou seja, os eléctricos, os híbridos e os híbridos plug-in, alternativas que, em conjunto, somaram 69,7% do total das vendas de ligeiros de passageiros em Portugal, em 2025. Daí que importe conhecer quem mais vende em cada uma destas categorias.

Os veículos 100% eléctricos possuem uma legião de adeptos e um igualmente considerável conjunto de detractores, mas a realidade é que a tecnologia que os serve continua a evoluir a bom ritmo e as vendas não param de subir. Em 2025, os eléctricos convenceram 52.256 clientes, o que lhes permitiu conquistar 23,2% do mercado nacional, com este volume de vendas a representar um crescimento de 25,1% face a 2024.

Eléctricos: BYD ou Tesla?

A BYD ultrapassou a Tesla na venda de veículos eléctricos (EV) globalmente, o que há muito era aguardado, uma vez que na China, o maior mercado mundial, a BYD joga em casa e escoa a maioria dos seus veículos, propondo modelos eléctricos com preços competitivos e que arrancam na casa dos 10.000€. Mas na Europa e, sobretudo, em Portugal, a situação é bem diversa. Entre nós, a Tesla é a marca que lidera e de forma destacada, com 7585 unidades comercializadas nos 12 meses do ano, embora tal represente um decréscimo de 22,3% comparativamente a 2024. Certo é que o construtor norte-americano conseguiu entregar, no derradeiro mês do ano, 1207 unidades, o que equivale a sensivelmente o dobro da média registada durante 2025. Pelo seu lado, a BYD surge na 2.ª posição do ranking das vendas de eléctricos com 4938 unidades, o que se por um lado a coloca ainda longe da Tesla, não a impede de reivindicar um crescimento notável de 73,3% face ao ano anterior. Em Dezembro, a BYD transaccionou 461 veículos a bateria, menos do que os 1207 da Tesla, mas apenas ligeiramente abaixo (-7,6%) da sua média anual.

Ainda entre as marcas que mais EV venderam em 2025, destaque para a BMW, que surge na 3.ª posição com 4605 unidades e um crescimento de 13%, à frente da Peugeot, que comercializou 4197 veículos eléctricos e que, assim, cresceu uns muito interessantes 39,1%. A seguir e a fechar o top 5, surge a Mercedes com 3019 unidades e uma melhoria de 6,3% face a 2024. A Renault estabeleceu-se na 6.ª posição com 3019 veículos transaccionados, o que equivale a mais 146,4% em relação a 2024. Atrás do construtor francês aparecem, por esta ordem, a Volvo (2700 unidades e -15,7% das vendas), a Citroën (2202 unidades e +59,9%) e a Audi (1648 unidades e +6,2%), com a Kia a surgir na 10.ª posição do ranking com 1520 unidades, o que representa um aumento de 55,1% face a 2024.

Híbridos: outra vez Toyota ou surpresa?

Os híbridos (HEV), modelos equipados com pequenas baterias não recarregáveis a partir da rede eléctrica, grupo que engloba os mild hybrids (mais baratos, mas com pouco interesse em matéria de redução de consumo por economizarem cerca de 0,5 l/100km) e os full hybrids (com um pouco mais de bateria e de potência do motor eléctrico, o que lhe permite poupar cerca de 2 l/100km), foram o 2.º tipo de veículo electrificado que mais cativou clientes em Portugal, ao alcançar 50.117 unidades, conquistando assim 22,3% do mercado e aumentando o número de unidades comercializadas em 43,1% face a 2024. O líder dos HEV em 2025 não foi o habitual “rei” dos híbridos — a Toyota, que iniciou a sua produção em massa em 1997, com o Prius —, mas sim a Peugeot, ao vender 9088 veículos, a maioria recentemente introduzidos na gama, crescendo uns invejáveis 291,7% face ao ano anterior. A Toyota foi 2.ª no ranking (8420 unidades, em linha com 2024), seguida pela Nissan (3696 e +11,8%), Fiat (3679 e +5%) e Ford (3591 e -0,2%). O top 10 é completado pela Mercedes (3049 e -4,8%), Dacia (2489 e +127,9%), Citroën (2264 e +1494,4%), Opel (2220 e +798,8%) e Renault (2019 e -1,7%).

Híbridos plug-in: a batalha germânica

Os híbridos plug-in (PHEV) já dominaram os EV no início da transição para a electrificação, mas desde então têm vindo lentamente a perder mercado e se os EV terão em breve de ser capazes de aliciar clientes com menos (ou nenhuns) incentivos do Estado — estão agora limitados a modelos com um preço de 38.500, quando em 2020 o limite era de 62.500€ —, os PHEV terão mais dificuldade em sobreviver sem ajudas ou isenções. Em 2025, os PHEV transaccionaram 34.166 unidades, mais 20,5% do que em 2024, o que lhes garantiu uma fatia de 15,2% do mercado.

Ao ser uma solução defendida sobretudo pelos construtores germânicos, não é de estranhar que o top 3 seja composto por marcas alemãs, com a Mercedes à cabeça, que vendeu 8597 veículos, mais 9,1% do que no ano transacto. Secundando a Mercedes está a BMW, com 5818 unidades e um crescimento mais palpável de 30,9%, com a Volkswagen a assumir a 3.ª posição, muito longe dos adversários (2916 veículos), mas com um crescimento de 204,7%, em virtude de uma maior aposta nesta tecnologia. Após o trio da frente surgem a Volvo (2.133 unidades e -13,6%) e a Cupra (1621 unidades e +151,7%). Na 7.ª posição está a Toyota (1405 unidades e +20,6%), seguida pela Seat (1351 unidades e +52,5%), Audi (1239 unidades e 6%), MG (1162 unidades e +303,5%). A BYD aparece apenas no 11.º lugar, mas face à oferta do construtor de modelos com esta tecnologia na China, é altamente provável que, em 2026, ocupe uma posição mais acima no ranking.