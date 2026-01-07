A circulação de comboios da Fertagus está normalizada em toda a linha, que faz a ligação entre Lisboa e a Margem Sul, após terem ficado resolvidos os constrangimentos, no troço entre Sete Rios e Entrecampos, segundo a empresa.

Na terça-feira, a circulação de comboios da Fertagus esteve interrompida devido a um carril partido, no troço entre as estações de Entrecampos e de Sete Rios, tendo sido reposta à tarde em via única entre Sete Rios e Roma-Areeiro.

“Informamos que foram repostas pela entidade gestora da Infraestrutura ferroviária, as condições normais de circulação no troço entre Sete Rios e Entrecampos”, informa a empresa numa publicação na rede social Facebook, publicada às 09h10, indicando que a circulação está a decorrer dentro da normalidade.

Anteriormente, a Fertagus tinha informado que no seguimento da ocorrência de terça-feira, a circulação de comboios entre as estações de Sete Rios e Entrecampos estava a fazer-se com restrição de velocidade, podendo causar atrasos.

A Fertagus é a empresa que detém a concessão do transporte ferroviário de passageiros no eixo norte-sul, que inclui a travessia da ponte 25 de Abril, ligando os distritos de Lisboa e Setúbal, servindo 14 estações.

Dez estações situam-se na margem sul do Tejo (Setúbal, Palmela, Venda do Alcaide, Pinhal Novo, Penalva, Coina, Fogueteiro, Foros de Amora, Corroios e Pragal) e quatro na margem norte (Campolide, Sete Rios, Entrecampos e Roma-Areeiro).

Notícia atualizada às 10h02 de terça-feira