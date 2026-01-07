A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra realizou 5.166 partos em 2025, o maior número verificado em Portugal, que corresponde ao quarto aumento anual consecutivo desde 2022.

“Estes números vêm reforçar a urgência da nova maternidade de Coimbra — um novo espaço destinado a substituir as atuais maternidades e um projeto estruturante, que marcará o futuro da saúde materno-fetal na região Centro e em Portugal”, destacou o presidente do conselho de administração, em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo Alexandre Lourenço, “estes números demonstram não apenas a dimensão, mas também a responsabilidade acrescida da nossa instituição na prestação de cuidados de saúde materna e neonatal de excelência”.

A nova maternidade de Coimbra, que vem substituir as duas existentes — Bissaya Barreto e Daniel de Matos —, sucessivamente anunciada desde 2021, “responde à evolução das necessidades em saúde materna, face ao aumento da idade média das grávidas e parturientes e ao consequente acréscimo de comorbidades associadas”.

A ULS de Coimbra salientou que a integração das valências materno-fetais num edifício moderno, articulado com as restantes áreas médico-cirúrgicas dos Hospitais da Universidade de Coimbra, “assegurará maior qualidade, segurança e proximidade de cuidados“.

Localizada em frente ao edifício da Cirurgia Cardiotorácica, a nova maternidade “permitirá desde respostas rápidas e integradas às situações de maior complexidade clínica”, lê-se no comunicado.

Com uma área bruta total de 18.649,15 metros quadrados, dos quais 15.482,25 metros quadrados, serão destinados a área assistencial, a nova maternidade representa um investimento de 57 milhões de euros (acrescidos de IVA).

O edifício vai acolher a urgência obstétrica e ginecológica, bloco de partos, cuidados intensivos de recém-nascido/neonatologia, bloco cirúrgico, internamento com 138 camas e ambulatório — consultas externas, exames especiais e serviço de reprodução humana/procriação medicamente assistida.