Eduardo Quaresma operado a fratura na face e promete regressar em breve

O defesa central do Sporting Eduardo Quaresma foi operado a uma fratura na face, sofrida nas meias-finais da Taça da Liga de futebol, diante do Vitória de Guimarães, e revelou esta quinta-feira, que irá regressar em breve aos relvados.

“Sportinguistas, já fui operado e correu tudo bem. Agradeço todas as mensagens que me enviaram de força e carinho. Vemo-nos em breve”, escreveu nas redes sociais o central, que já está em casa e a recuperar.

O defesa saiu de maca do relvado do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, depois de ter chocado com o médio do Vitória de Guimarães Samu Silva, com o brasileiro Rómulo a entrar para o seu lugar, quando decorria o minuto 67.

O bicampeão nacional português, que foi afastado da prova pelos minhotos (2-1), não se pronunciou sobre a operação, mas manifestou apoio ao central igualmente através das redes sociais: “A família sportinguista está contigo, Edu. Força, leão”.