O Governo Regional dos Açores autorizou a concessão de um aval de 25 milhões de euros à SATA Air Açores, a última “tranche” de um total de 110 milhões de euros autorizados pela Comissão Europeia, anunciou esta quinta-feira o executivo açoriano.

“Como se lembram, a Comissão Europeia autorizou a concessão de um empréstimo até 110 milhões de euros. Faltava para cumprir esse montante 25 milhões de euros. Não foi possível, por questões orçamentais, de o fazer em 2025 e pela prorrogação do prazo”, explicou aos jornalistas o vice-presidente do Governo dos Açores, em Ponta Delgada.

Artur Lima apresentava as conclusões do Conselho do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM), que aprovou a concessão de um aval à SATA Air Açores no valor de 25 milhões de euros, já que a companhia “encontra-se perante a necessária contratação de um financiamento”.

Segundo o vice-presidente do Governo Regional, o aval representa a última “tranche” do valor autorizado pela Comissão Europeia no processo de reestruturação da SATA, que acontece agora devido ao “atraso” na privatização da Azores Airlines.

Artur Lima disse esperar que a região já não tenha “necessidade” de voltar a conceder novos avales à SATA, mostrando-se confiante na privatização da Azores Airlines.

“Tenho esperança que o processo de privatização que está a decorrer decorra pelo melhor e que para 2027 a SATA/Azores Arlines esteja privatizada”, reforçou.

A Comissão Europeia prolongou na segunda-feira os prazos para que as companhias aéreas SATA e TAP concluam a alienação de ativos, condição para as ajudas à reestruturação concedidas pelo Governo.

De acordo com um comunicado do executivo comunitário, a Comissão aceitou o pedido de Portugal de prolongamento até 31 de dezembro de 2026 do prazo para a Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos (SATA) alienar uma participação maioritária (51%) da Azores Airlines, bem como para a autonomização (“carve-out”) e venda da sua unidade de assistência em escala (“ground handling”).

Em junho de 2022, a Comissão Europeia aprovou uma ajuda estatal portuguesa para apoio à reestruturação da companhia aérea de 453,25 milhões de euros em empréstimos e garantias estatais, prevendo medidas como uma reorganização da estrutura e o desinvestimento de uma participação de controlo (51%).

O consórcio Atlantic Connect Group apresentou em 24 de novembro uma proposta de 17 milhões de euros por 85% da capital social da Azores Airlines, tendo o Governo dos Açores solicitado à Comissão Europeia a prorrogação do prazo para a privatização da companhia até 31 de dezembro de 2026.

A proposta está a ser analisada pelo júri do concurso, liderado pelo economista e professor universitário Augusto Mateus.