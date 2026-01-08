A Polícia Marítima está a investigar uma lancha rápida encalhada na zona da Caldeira de Troia, no concelho de Grândola, suspeita de envolvimento no tráfico de droga, revelou esta quinta-feira o capitão do porto de Setúbal.

“Trata-se de uma lancha rápida com quatro motores e 1.200 cavalos, que foi encontrada pouco depois das 8h00, encalhada na zona da Caldeira de Troia“, disse Paulo Agostinho, acrescentando existir “forte suspeição de que se trata de uma embarcação associada ao narcotráfico. Já estão a ser efetuadas perícias pela unidade central de investigação da Polícia Marítima e já estamos em contacto com a Polícia Judiciária”.

Segundo Paulo Agostinho, a lancha rápida foi encontrada pela Polícia Marítima depois de terem sido recolhidas várias dezenas de jerricãs de 25 litros de combustível na zona do rio e da barra de Setúbal.

“Até ao meio-dia já tínhamos recolhido mais de 70 jerricãs, mas temos estado a receber informação, designadamente de pescadores, de que há muitos mais espalhados pelo mar”, disse.

Paulo Agostinho admitiu ainda que a convicção da Polícia Marítima é de que a lancha rápida poderia estar envolvida numa qualquer operação de apoio logístico que não terá sido concretizada, uma vez que os jerricãs encontrados estão cheios de combustível.

Questionado sobre a possibilidade de haver droga no interior da referida embarcação, o capitão do porto de Setúbal disse apenas que “ainda estão a ser feitas perícias”.