O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou na quarta-feira que o orçamento de defesa norte-americano para 2027 deverá aumentar 50%, atendendo à conjuntura global “turbulenta e perigosa“.

“Após longas e difíceis negociações com senadores, representantes, membros do gabinete e outros líderes políticos, determinei que, para o bem do nosso país, especialmente neste momento tão turbulento e perigoso, o nosso orçamento militar para 2027 deverá ser de 1,5 biliões de dólares, e não de 1 bilião de dólares”, afirmou Trump nas redes sociais.

"I have determined that, for the Good of our Country, especially in these very troubled and dangerous times, our Military Budget for the year 2027 should not be $1 Trillion Dollars, but rather $1.5 Trillion Dollars…" – President Donald J. Trump pic.twitter.com/v7SxF7W8r7 — The White House (@WhiteHouse) January 7, 2026

Para 2025, o Congresso norte-americano destinou aproximadamente 900 mil milhões de dólares para despesas militares, o valor mais elevado do mundo.