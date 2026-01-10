A 30 de maio de 2025, com uma vantagem de dois jogos na final depois do triunfo no Pavilhão João Rocha, o Benfica tinha na mão o pentacampeonato. Perdeu. Perdeu o jogo 3, perdeu o jogo 4, perdeu o jogo 5 que era o do título. De forma surpreendente perante a cadência anterior de sucessos, os encarnados viram o Sporting tornar a exceção numa regra, seguindo-se mais vitórias na final da Supertaça e no arranque da nova edição do Campeonato numa série de cinco encontros consecutivos a ser melhor no dérbi. Agora, numa semana que era particularmente puxada para os dois conjuntos pelos compromissos europeus que tiveram resultados diferentes mas exibições de grande qualidade (o Benfica bateu o Arcada Galati por 3-1 vencendo o golden set na Taça Challenge, o Sporting perdeu por 3-0 com os favoritos do Warta Zawiercie na Champions), este era um duelo não só de “acerto de contas” como muito importante para o primeiro lugar na fase inicial.

“A equipa está determinada em lutar pela vitória. É um dérbi que dispensa fatores de motivação, são sempre os melhores jogos entre duas equipas que se conhecem muito bem. É um encontro decisivo na luta pelo primeiro lugar e pelo fator casa. Procuramos não focar-nos no que conseguimos fazer nos jogos mais recentes com o Benfica. Está nas nossas mãos, só depende de nós sermos primeiros classificados. Vamos ter uma equipa que vai entregar tudo e que se tem mostrado preparada para estes jogos grandes”, salientara João Coelho. “Há sempre um entusiasmo diferente em redor do dérbi e com o conforto dos adeptos, podemos ser ainda mais fortes. É algo que nos galvaniza muito, as épocas recentes provam esse ascendente e queremos alavancar isso nesta segunda metade da época para preparar a equipa para os playoffs“, acrescentara.

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“Preparámos o final do ano sabendo que esta primeira semana de 2026 ia ser muito difícil com três jogos: o jogo europeu na terça-feira, o Sporting e depois o Castêlo da Maia fora, no domingo para a Taça. Tentámos controlar um pouco também a quantidade de treino, o volume, para deixar toda a gente com apetite para jogar. Sendo um dérbi, toda a gente estará muito motivada para tentar ir buscar uma vitória na casa do Sporting. Na Supertaça conseguimos melhorar bem o jogo, estivemos quase para vencer o quarto set e ir buscar um tie break. O Sporting foi melhor, ganhou. Não sei bem o que se passou, a falta de confiança, mas a equipa já está mais rodada agora, mais madura, com mais informação”, apontara Marcelo Matz.

✊ Amanhã é dia de dérbi para o #VóleiBenfica! ????️ 10/01 ???? 15h00 pic.twitter.com/Ti6u3i8ryS — SLBenfica Modalidades (@modalidadesslb) January 9, 2026

Com as equipas separadas por dois pontos mas com o Sporting a ter um encontro a menos do que o líder Benfica (e uma derrota para cada na prova), este seria um resultado importante para colocar uma ou outra equipa isolada na frente e a depender apenas de si para assegurar a primeira posição na fase inicial do Campeonato. Se não tinha havido duas sem três na final do último Campeonato, também não houve cinco sem seis e os leões voltaram a ser mais fortes no dérbi, somando o sexto triunfo seguido com o rival.

O encontro começou com o equilíbrio previsto, andando sempre com vantagens máximas de um/dois pontos que iam deixando tudo em aberto até ao parcial de 4-0 do Sporting que colocou o resultado em 12-7, fosso que se manteve até ao final do set apesar dos três pontos consecutivos dos encarnados no final que deixou a vitória verde e branca reduzida a 25-23. Os leões voltaram a entrar melhor no segundo parcial, com um avanço que chegou a ser de três pontos (8-5), mas a rotação do Benfica com Peter Wohlfahrtstatter no serviço acabou por desequilibrar as contas para os visitantes, que chegaram a uma vantagem de três pontos (16-13) que viria a revelar-se determinante para empatar o resultado com uma vitória clara no set por 25-20.

Ficava tudo em aberto para aquele que poderia ser o set determinante, havendo esse teórico ascendente no plano anímico do Benfica depois da resposta que deu à derrota no primeiro parcial. Esperava-se equilíbrio, houve tudo menos isso: o Sporting entrou com um 3-0 de rompante, chegou rapidamente a uma vantagem de seis pontos (12-6) e acabou de vez com as perspetivas de recuperação dos encarnados com um parcial de três pontos consecutivos para o 18-12 antes de fechar com 25-19. A qualidade de receção, a agressividade no seu serviço e a distribuição do experiente Sergey Grankin faziam diferença, algo que voltou a imperar no quarto set onde o bloco e os líberos Gonçalo Sousa e Nicolás Perren contribuíram para o triunfo por 26-24.