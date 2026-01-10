Cinco pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, na sequência de um incêndio que consumiu uma habitação no concelho de S. Pedro do Sul, disse este sábado o Comando Sub-Regional de Viseu Dão Lafões.

De acordo com a mesma fonte, o alerta ocorreu às 13h07, tendo as chamas consumido uma habitação na localidade de Várzea, concelho de S. Pedro do Sul, distrito de Viseu.

“Temos um ferido grave que foi levado para o Hospital de Viseu e mais quatro feridos ligeiros. A casa ardeu completamente”, indicou.

Contactada pela agência Lusa, fonte da Câmara Municipal de S. Pedro do Sul explicou que o ferido com gravidade é o proprietário da habitação e os quatro feridos ligeiros eram amigos que tentavam ajudar a apagar as chamas.

“A Ação Social já está a ver junto de familiares onde realojar o senhor depois deste sair do Hospital, uma vez que vive sozinho”, referiu.

A combater o incêndio estiveram 36 bombeiros, apoiados por 14 viaturas.