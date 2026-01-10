Chuvas torrenciais e ventos fortes destruíram esta sexta-feira, uma parte dos campos improvisados da Faixa de Gaza, onde se abrigam centenas de milhares de habitantes deslocados pela guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas.
A câmara municipal de Gaza afirmou estar a trabalhar “24 sobre 24 horas” para lidar com os danos causados pela chuva, em particular para bombear a água acumulada nas “zonas baixas”, embora reconhecendo a falta de recursos e equipamentos.
“Os ventos violentos arrancaram a nossa tenda esta manhã. Estivemos horas à chuva e tudo o que tínhamos ficou encharcado”, relatou Umm Mohammed Uda, uma mãe de 45 anos do norte de Gaza que está agora deslocada em Al-Mawasi, do outro lado do território.
“Não temos tendas extra nem forma de nos protegermos deste tempo”, acrescentou, enquanto outras pessoas à sua volta lamentavam danos semelhantes.
Mais de três quartos dos edifícios do território palestiniano foram destruídos pela guerra, segundo a ONU, que estima ainda que a quase totalidade da população tenha sido deslocada pelo menos uma vez pelos combates e bombardeamentos ocorridos desde 7 de outubro de 2023.
Centenas de milhares de pessoas ainda vivem em abrigos improvisados e precários, e a situação agravou-se com a passagem da tempestade tropical Byron, no início de dezembro.
“A situação humanitária agrava-se a cada tempestade”, comentou Mahmud Zaqut, um homem de trinta e poucos anos de Khan Yunis, deslocado para o campo de Al-Zawaida, no centro da Faixa de Gaza.
“Vivemos em tendas que não conseguem resistir às intempéries”, continuou, acrescentando: “Hoje, várias tendas foram destruídas e as pessoas procuraram abrigo onde puderam”.
Nos arredores da Cidade de Gaza, viam-se famílias a tentarem à pressa salvar lonas e pedaços de tendas depois de as chuvas terem devastado parte do campo de Al-Shati, onde os habitantes estão espalhados entre edifícios em ruínas, alguns ameaçando desabar, e acampamentos improvisados.
Na terça-feira, o Gabinete de Assuntos Humanitários da ONU (OCHA) indicou que “as tempestades de inverno de dezembro afetaram cerca de 65.000 agregados familiares” e que alguns campos tinham ficado completamente inundados.
Várias organizações internacionais de ajuda humanitária citadas pela agência de notícias francesa, AFP, afirmaram temer que a situação possa agravar-se, sublinhando as dificuldades que enfrentam para distribuir ajuda no território, devido às restrições impostas pelas autoridades israelitas, o que estas últimas negam.