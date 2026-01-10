Um casal foi detido na terça-feira em flagrante delito por assalto a um estabelecimento comercial nas Caldas da Rainha, revelou hoje a PSP, acrescentando que o homem é suspeito da autoria de 30 outros assaltos naquela cidade.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) adianta que a detenção foi feita pela Esquadra de Caldas de Rainha, no distrito de Leiria, no momento em que o casal, com 32 e 42 anos, assaltava um estabelecimento comercial.

De acordo com a PSP, o homem “possui um extenso historial criminal, designadamente pela prática reiterada de crimes contra o património, os quais têm gerado forte alarme social e um acentuado sentimento de insegurança, sobretudo nos períodos noturnos e de madrugada”.

“De salientar que este homem já havia sido anteriormente condenado a duas penas de prisão suspensas na sua execução. A Esquadra de Caldas da Rainha tinha procedido à sua detenção, em flagrante delito, no passado mês de dezembro, na sequência de outros dois furtos a estabelecimentos comerciais ocorridos durante a madrugada”, lê-se no comunicado.

Acrescenta que a investigação sobre o caso permitiu reunir prova para apresentar o homem a primeiro interrogatório judicial.

Segundo a PSP, há a “forte convicção de que este homem será responsável pela prática de mais de 30 furtos desta natureza, seis dos quais em coautoria com a arguida, nos últimos 10 meses, na cidade de Caldas da Rainha”. Explica que a detenção na terça-feira acontece na sequência do patrulhamento no centro da cidade.

“A PSP detetou este casal, cuja conduta levantou suspeitas e com fortes indícios de que tinham partido o vidro da porta de entrada de uma loja e acedido ao seu interior”, explica a PSP. Posteriormente, foi “montado um dispositivo policial robusto” e a PSP deteve o casal, tendo encontrado na sua posse parte dos objetos roubados.

“Após a sua detenção, a PSP conseguiu localizar o restante material furtado junto das imediações do estabelecimento comercial, tendo sido entregue ao legítimo proprietário”, refere. As duas pessoas foram levadas para interrogatório judicial, tendo sido decretada prisão preventiva ao homem, que foi “de imediato conduzido a estabelecimento prisional”, no qual ficará até à data do julgamento.

A mulher ficou com termo de identidade e residência.