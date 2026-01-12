O cedro de 75 anos plantado junto à Igreja de Runa, em Torres Vedras, venceu o concurso nacional “Árvore do Ano Portugal 2026”, que distingue árvores com histórias marcantes e promove a ligação entre a natureza e as comunidades locais, e vai representar o país na competição europeia “European Tree of the Year”.

“Plantado no início dos anos 1950 pelo Sr. Alfredo, o cedro tornou-se, ao longo das décadas, parte essencial da história e da identidade da aldeia de Runa“, lê-se no comunicado divulgado esta segunda-feira. “Inicialmente frágil e amarelado, foi cuidadosamente protegido pelo seu plantador, conseguindo sobreviver contra todas as expectativas. A árvore testemunhou partidas e regressos, celebrações e silêncios, afirmando-se como ponto de encontro da saudade e dos abraços de gerações de runenses”, destaca-se.

O concurso é dinamizado desde 2011 pela Environmental Partnership Association (EPA). “Não distingue a árvore ‘mais bonita’, mas sim aquela cuja história está mais profundamente enraizada na comunidade onde se encontra e na vida dos seus habitantes“, refere a organização.

Desta vez foram registadas 51 árvores de todo o país. A Junta de Freguesia promoveu a candidatura do cedro, afirmando que “merece afirmar-se como símbolo da aldeia de Runa e do concelho de Torres Vedras”.

Mais de 18 mil pessoas participaram para escolher a árvore do ano. Em segundo lugar na classificação ficou a Árvore da Borracha Australiana, de Ponta Delgada, nos Açores, e em terceiro a Canforeira da ESAC, de Bencanta, em Coimbra. Enquanto vencedora em Portugal, o cedro vai representar o país na fase europeia do concurso, que decorre em fevereiro.