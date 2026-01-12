Mais de um terço dos bebés nascidos no ano passado no Hospital de Santo André, em Leiria, tem mãe estrangeira, revelou a Unidade Local de Saúde (ULS), que registou em 2025 um aumento do número de partos.

De acordo com informação da ULS da Região de Leiria enviada à agência Lusa, no que respeita à origem parental, 936 bebés nasceram de mães portuguesas e 554 bebés nasceram de mães estrangeiras, sendo a maioria dos recém-nascidos do sexo masculino (quase 800).

“No ano de 2025, foram realizados 1.487 partos (…). Este número representa um aumento de cerca de 5,2% face a 2024, ano em que se registaram 1.414 partos, evidenciando um crescimento da atividade nesta área”, adiantou a ULS.

Dos partos efetuados no ano transato, 532 foram cesarianas.

“Este resultado foi possível graças à reorganização do serviço que, ao longo do ano, registou menos períodos de encerramento, passando a funcionar em regime de urgência referenciada, garantindo maior previsibilidade e segurança assistencial”, referiu a ULS.

Por outro lado, salientou que o resultado deve também “ser creditado ao enorme esforço dos profissionais de saúde e da equipa multidisciplinar, que asseguraram a resposta assistencial através de muitas horas de trabalho suplementar”.

“O Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde da Região de Leiria manifesta o seu reconhecimento a todos os profissionais envolvidos e encara 2026 com a expectativa de que o novo ano traga o tão necessário reforço de especialistas, contribuindo para a consolidação e melhoria contínua do serviço prestado às famílias da nossa região”, acrescentou.

Em 2024, tinham sido realizados 1.414 partos no Hospital de Santo André, sendo que 934 foram a cidadãs portuguesas e 480 partos a cidadãs de outras nacionalidades.

Nesse ano, a “Urgência de Obstetrícia/Ginecologia teve encerramento programado de 132 dias”.

Já em 2023, tinham sido realizados 2.258 partos, ano em que o serviço de Obstetrícia/Ginecologia acolheu, entre maio e outubro, nas suas instalações, as equipas de Obstetrícia do hospital das Caldas da Rainha, enquanto decorriam as obras naquela maternidade.

“Este facto contribuiu para o número de partos ter aumentado” nesse ano, esclareceu então a ULS.

A área de influência da ULS da Região de Leiria corresponde aos concelhos de Alcobaça, Batalha, Leiria, Marinha Grande, Nazaré, Ourém, Pombal e Porto de Mós. Compreende três hospitais (Leiria, Pombal e Alcobaça) e 10 centros de saúde.