A dias do início do julgamento por 32 crimes, incluindo quatro violações, Marius Borg Høiby poderá enfrentar novas acusações. De acordo com o jornal norueguês Aftenposten, a polícia revistou o apartamento do filho de Mette-Marit em Oslo além de ter interrogado o jovem de 28 anos e a alegada vítima ainda antes do Natal.

O órgão de comunicação social avança ainda que a polícia investiga o caso desde o início de dezembro e que o enteado do príncipe herdeiro Haakon já terá sido acusado por vários novos crimes, incluindo um considerado “grave”. À agência NTB, citada por vários jornais noruegueses, incluindo o Se Og Hor, a polícia confirmou que continua a investigar Marius Borg, apesar de não avançar mais detalhes sobre a possível acusação. Em resposta ao jornal, a advogada de defesa do filho da princesa da Noruega não comentou o caso.

O julgamento de Marius Borg Høiby começa a 3 de fevereiro no Tribunal Distrital de Oslo e deve estender-se ao longo de cinco semanas até ao dia 13 de março, sendo que mais de 40 testemunhas serão ouvidas. O filho mais velho da princesa Mette-Marit, fruto do casamento anterior, enfrenta 32 acusações, que foram anunciadas pelo Ministério Público norueguês em agosto de 2025, incluindo quatro crimes de violação, abuso contra a influencer Nora Haukland, vários incidentes de violência e por filmar os genitais de várias mulheres sem o seu conhecimento ou consentimento.

Os casos surgiram depois do filho da princesa ter sido detido pela primeira vez, em agosto de 2024, por atacar psicológica e fisicamente uma mulher de 20 anos, que seria a sua namorada. Marius Borg Høiby permaneceu 30 horas sob a custódia da polícia nesta ocasião, mas foi solto com uma ordem de restrição. Já em setembro do mesmo ano o enteado do príncipe Haakon também foi detido por violar a medida de coação. Cerca de dois meses depois, Marius voltou a ser preso pelas autoridades por suspeita de ter praticado “ato sexual com uma pessoa que estava inconsciente ou incapaz de resistir por outra razão”. Na sequência das três detenções, outras denúncias envolvendo Marius Borg Høiby vieram a público. As quatro violações pelas quais o jovem é acusado terão ocorrido em 2018, 2023 e 2024, com a última a ser perpetrada após o início da investigação policial.

No banco das testemunhas devem passar algumas celebridades no país, como influencers e ex-concorrentes de reality shows, além de agentes da polícia. Entretanto, até agora não há confirmação se membros da realeza devem falar — o Ministério Público apenas indicou que não tem a intenção de chamar integrantes da família real. Os custos judiciais de Borg até o momento, mais de 100 mil euros, foram suportados pela avó materna, Marit Tjessem. Contudo, espera-se que os valores possam subir para os milhões de euros no caso de uma condenação.