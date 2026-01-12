O Governo decidiu pagar 8,4 milhões de euros à Comissão Europeia para não acolher mais 420 requerentes de asilo oriundos de outros Estados-membros — como Espanha ou Grécia. O Executivo português vai aceitar participar no mecanismo de solidariedade imposto pela União Europeia (UE), ainda que tenha pedido uma exceção aos órgãos comunitários.

A notícia foi avançada esta segunda-feira pela SIC Notícias. O Governo justifica o pagamento de 8,4 milhões de euros, uma vez que prefere pagar essa verba em vez de acolher os 420 requerentes de asilo, dizendo que Portugal não condições para receber mais pessoas sem comprometer o sistema.

O Executivo vai pagar o valor a partir de junho para reserva de solidariedade, que tem como objetivo apoiar países que estão sob pressão migratória.

Em dezembro de 2025, os 27 países da União Europeia acordaram redistribuir, durante este ano, 21.009 requerentes de asilo. Portugal teria de ficar com 2% desse número (o equivalente a 420 pessoas), mas o Governo não aceitou receber nenhum.

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, contestou a fórmula de cálculo de distribuição de migrantes pela Comissão Europeia, apelando a Bruxelas para que reavaliasse os números das migrações e asilo para Portugal.

Neste momento, a Comissão Europeia está a ponderar se Portugal terá ou não direito a uma exceção do mecanismo de solidariedade. Nesse espaço de tempo, o Governo decidiu integrar o processo e pagar a verba acordada.