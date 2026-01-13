Vários distritos de Portugal continental vão estar esta terça-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte e queda de neve, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Aveiro, Porto e Braga estão sob aviso amarelo por causa da chuva até às 09h00 e Viseu, Évora, Faro, Vila Real, Beja, Castelo Branco e Portalegre até às 12h00 desta terça-feira.

O IPMA colocou também sob aviso amarelo até às 00h00 de quarta-feira os distritos de Castelo Branco e da Guarda por causa da queda de neve nos pontos mais altos da serra da Estrela, baixando a cota para os 1.600 metros de altitude a partir da manhã.

Face à previsão de agitação marítima, o Instituto colocou os distritos de Setúbal, Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga em aviso amarelo, entre as 00h00 e as 06h00 de quarta-feira e entre as 15h00 de quinta-feira e as 06h00 de sexta-feira.

Estão previstas ondas de noroeste com 4 a 5 metros, segundo o IPMA.

Também devido ao estado do mar, o IPMA emitiu aviso amarelo para as costas sul e norte da Madeira e Porto Santo entre as 09h00 e as 21h00 desta terça-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Capitania do Funchal volta a prolongar aviso de agitação marítima forte

A capitania do Porto do Funchal prolongou esta terça-feira o aviso de agitação marítima forte para o arquipélago da Madeira emitido na segunda-feira até às 06h00 de quarta-feira.

O aviso estava inicialmente em vigor até às 06h00 desta terça-feira e foi depois prolongado até às 18h00.

A autoridade marítima regional, com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera relativas à situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, refere que as ondas vão ser entre os quatro e cinco metros, diminuindo para os três a 3,5 metros na costa norte.

Na costa sul, acrescenta, as vagas serão entre os 1,5 e 2,5 metros, “sendo quatro a 4,5 metros na parte oeste até ao final do dia”.

Quanto à visibilidade no mar, será “boa a moderada”.

O vento vai soprar de noroeste “fresco (31 a 39 quilómetros por hora) a muito fresco (40 a 50 quilómetros por hora), rodando para norte no final do dia e diminuindo para moderado (20 a 30 quilómetros por hora) a fresco”.

A capitania reforça a importância de adotar cuidados na preparação de uma ida para o mar por parte de toda a comunidade marítima e pela população em geral.

Recomenda reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima e não praticar a atividade da pesca lúdica nestes locais.