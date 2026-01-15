A tendência jogava a favor, a “regra” voltou a imperar. Com mais uma vitória no Dragão frente ao Benfica a contar para a Taça de Portugal, o FC Porto aumentou para seis o número de passagens nos últimos sete jogos com os encarnados na prova, sendo que numa das ocasiões a eliminatória acabou por seguir para segunda partida na Luz. Contas feitas, há 44 anos que os azuis e brancos não são afastados pelo rival em casa.

Em paralelo, o triunfo pela margem mínima com um golo de Bednarek na primeira parte fez com que o FC Porto somasse pela primeira vez na presente temporada cinco triunfos consecutivos no Dragão, dando continuidade à boa história recente na Taça de Portugal: ganhou em 2021/22 (Tondela), ganhou em 2022/23 (Sp. Braga), ganhou em 2023/24 (Sporting), está agora nas meias-finais e, nos últimos 27 encontros feitos na prova rainha do calendário nacional, somou 26 triunfos e uma só derrota, em Moreira de Cónegos na época passada quando Vítor Bruno era ainda treinador dos azuis e brancos. Ao todo, e olhando para a história de todas as edições da Taça de Portugal, o FC Porto chegou às meias em mais de metade (51 em 88).

O ????FC Porto venceu 5 dos últimos 6 jogos frente ao ????Benfica na ????????Taça de Portugal. Nessa série, nunca sofreu golos no estádio do Dragão (3 jogos). pic.twitter.com/OFEQi4ca6M — Playmaker (@playmaker_PT) January 14, 2026

Nas últimas sete eliminatórias, casa, frente ao ????Benfica na ????????Taça de Portugal, os dragões qualificaram-se em seis e uma delas foi a 2.º jogo na Luz. ⏪Há 44 anos que as águias não eliminam os dragões, na cidade do Porto, a contar para a ????????Taça. pic.twitter.com/99ijcG215Z — Playmaker (@playmaker_PT) January 14, 2026

Para isso imperou a solidez defensiva… e a bola parada. Bednarek marcou o único na sequência de um canto, com um desvio de cabeça na zona do primeiro poste, confirmando que esta é a temporada com mais golos na sequência da pontapés de canto desde 2019/20, com 14 em 2025/26 para 17 nessa época com Sérgio Conceição. Depois de mais um golo sem golos sofridos, os azuis e brancos alcançaram também a sua melhor série de encontros consecutivos com a baliza em branco (quatro), sendo que é preciso recuar oito partidas para se encontrar um golo marcado na sequência de bola corrida (Samu, do V. Guimarães).

Os dragões venceram 26 dos últimos 27 jogos da ????????Taça de Portugal. ⏪O Moreirense de César Peixoto, foi a única equipa a eliminar os dragões, nesta série, em Novembro 2024. pic.twitter.com/zdGxR2TUta — Playmaker (@playmaker_PT) January 14, 2026

O ????FC Porto atingiu as meias-finais da ????????Taça de Portugal em 51 das 88 edições da 'prova rainha' (58% das ocasiões). pic.twitter.com/GBywUGhe2u — Playmaker (@playmaker_PT) January 14, 2026

No final, entre músicas de Rui Veloso e outros cânticos virados para o Benfica, a festa foi grande e com direito a uma “farpa” a José Mourinho, que tinha dito antes do encontro que era fácil analisar o conjunto de Francesco Farioli. “Futebol Clube do Porto. Fáceis de analisar, difíceis de bater”, escreveu o clube no X.

Futebol Clube do Porto. Fáceis de analisar, difíceis de bater ????#SeguimosJuntos pic.twitter.com/xKQCjWIixi — FC Porto (@FCPorto) January 14, 2026

“Pela aura que está cá, é sempre especial ganhar um jogo como estes. Obviamente passámos mas encarámos sempre como uma final, jogamos como treinamos. Ganhámos duelos, soubemos ter bola e estamos de parabéns, estamos todos juntos. Quero agradecer aos adeptos pelo apoio, junto somos mais fortes. Melhor equipa da Primeira Liga? Muito sinceramente, não vemos dessa maneira. Eu como capitão, e todos os capitães, tento manter os pés sempre no chão, o trabalho é sempre mais importante do que a qualidade. É esse o caminho, jogo a jogo”, comentou Diogo Costa à RTP após o encontro, entre elogios a Thiago Silva: “É um privilégio ter um jogador como o Thiago, não só para mim como para todo o clube”.

O ????FC Porto conquista, pela primeira vez nesta temporada, 5 vitórias consecutivas em casa. pic.twitter.com/d9arCuhpti — Playmaker (@playmaker_PT) January 14, 2026

“Foi um jogo diferente, é um dia especial para ganhar. É sempre um rival com quem queremos competir e ganhar. Temos trabalhado da forma como jogamos, aqui sabemos que o trabalho é sempre melhor do que a qualidade. Bolas paradas? Hoje em dia tudo é importante, trabalhamos sempre no máximo e no pormenor. É sempre uma vitória importante porque ganhámos o jogo seguinte. Temos um jogo super complicado no domingo [com o V. Guimarães] e temos que mudar a página e seguir em frente. Renovação de Farioli? Acho que é extremamente merecida. É um treinador diferente. Sentimos que, para o pouco tempo que tem, tem muita experiência e é muito assertivo no que pensa e nas suas ideias. Com pessoas destas ao nosso lado, é mais fácil ganhar”, disse depois o guarda-redes internacional e capitão à SportTV.