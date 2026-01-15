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As autoridades neerlandesas anunciaram esta quinta-feira que estão a equacionar enviar tropas para a Gronelândia para “manter a segurança no Ártico” e participar em manobras militares ao lado da Dinamarca e outros aliados da NATO.

A decisão foi divulgada num contexto de intensificação das ameaças do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a intenção de anexar a ilha, rica em petróleo e terras raras, “a bem ou a mal”.

O ministro da Defesa neerlandês, Ruben Brekelmans, comentou assim a “missão conjunta de reconhecimento, que será liderada pela Dinamarca” e decorrerá entre esta quinta-feira e sábado, antes de futuros exercícios militares no Ártico, indicando “os Países Baixos enviarão um oficial superior da Marinha Real Neerlandesa”.

“O objetivo deste reconhecimento é definir as opções para manobras conjuntas na região do Ártico. Com base nele, o exercício será planeado e organizado com mais pormenor“, observou, acrescentando que “o próximo passo poderá ser um maior destacamento de tropas da NATO”.

Brekelmans esclareceu que estas questões “serão debatidas em maior profundidade com os Estados-membros da Aliança Atlântica”, uma matéria em relação à qual o Governo neerlandês “se mostrou positivo”.

Esta missão de reconhecimento, que será liderada pela Dinamarca, não é um exercício militar propriamente dito, mas sim uma fase preliminar destinada a explorar a possibilidade de realizar exercícios militares europeus conjuntos na região.

França, Alemanha, Suécia e Noruega anunciaram na quarta-feira o envio de tropas para a Gronelândia, ilha situada entre o Atlântico Norte e o Oceano Ártico que é um território autónomo da Dinamarca, com uma população de cerca de 50.000 habitantes, e está a ser alvo de ameaças de apropriação por parte de Donald Trump.