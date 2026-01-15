A plataforma de vídeo Youtube anunciou esta quinta-feira um reforço nas ferramentas de controlo parental e uma atualização nas regras de recomendação de conteúdo para adolescentes em Portugal e noutros países.

“Com o objetivo de criar um ambiente digital mais equilibrado e seguro, estas mudanças focam-se na visualização consciente e na qualidade do conteúdo que chega aos jovens“, refere o YouTube, em comunicado.

Entre o que muda para as famílias está o controlo total do YouTube Shorts. Neste âmbito, “os pais passam a poder definir limites de tempo específicos para o feed de vídeos curtos”.

A partir de agora passa a ser possível definir o tempo para zero, permitindo, por exemplo, que o jovem use o YouTube para estudar sem a distração do feed infinito de Shorts.

Outra das atualizações diz respeito à gestão de contas simplificada, em que “criar e alternar entre contas de família na aplicação móvel tornou-se mais rápido”.

A plataforma refere também conseguir garantir que o menor “acede ao perfil com as restrições e recomendações adequadas à sua idade”.

Há ainda a possibilidade de configurar lembretes personalizados de “Hora de Dormir” e “Fazer uma Pausa”, reforçando hábitos digitais saudáveis.

O algoritmo de recomendações foi ajustado com base em estudos de especialistas em psicologia e pediatria, refere o YouTube, adiantando que “irá agora dar prioridade a vídeos que promovam” tutoriais e novos passatempos, gestão de orçamento, trabalho em equipa e resiliência e conteúdos que evitem a pressão estética ou social excessiva.

“Um estudo recente indica que 73% dos pais na União Europeia já se sentem mais confiantes ao utilizar as ferramentas de supervisão do YouTube, confirmando que estas ajudam a criar um ambiente digital mais controlado e seguro”, refere.

Estas atualizações vão começar a ser implementadas a partir desta quinta-feira e a expandirem-se globalmente ao longo dos próximos meses, adianta a plataforma.