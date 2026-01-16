A Polícia Judiciária (PJ) localizou e deteve na zona de Loures uma mulher de 67 anos condenada a cinco anos e seis meses de prisão por burla e branqueamento, indicou esta sexta-feira, a força policial.

Em comunicado, a PJ adianta que o mandado de detenção, emitido pelo Juízo Central Criminal de Lisboa, foi cumprido pela sua Unidade de Informação Criminal, tendo a detida sido entregue diretamente no Estabelecimento Prisional respetivo para cumprimento de pena.

A mulher e o filho traçaram um plano, em 2016, para ela conseguir procurações de idosos que tinha a cargo, com as quais podiam gerir as contas bancárias destes, e “transferiram quantias elevadas de dinheiro para contas bancárias tituladas pela detida e seus familiares diretos”.

A situação foi “detetada pelas entidades bancárias, na sequência do procedimento de prevenção do branqueamento”, refere a PJ.