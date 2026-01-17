O presidente e proprietário da Fiorentina, Rocco Commisso, morreu na sexta-feira à noite, aos 76 anos, informou este sábado o clube de Florença num comunicado divulgado no seu site oficial.

“É com grande pesar e tristeza que a família Commisso informa da morte do presidente Rocco B. Commisso. Após um longo periodo de tratamento, o nosso querido presidente deixou-nos e todos lamentamos a perda”, assinalou a Fiorentina.

Rocco Commisso, fundador da Mediacom, uma das maiores operadoras de televisão dos Estados Unidos, adquiriu a Fiorentina em 2019, pagando 160 milhões de euros pelo negócio à família Della Valle, que liderava o emblema ‘viola’ desde 2002.

Foi igualmente proprietário do New York Cosmos, um clube norte-americano que tinha adquirido em 2017.

A Fiorentina, cujo último troféu conquistado foi a Taça de Itália, em 2000/01, com os portugueses Rui Costa e Nuno Gomes na equipa, está atualmente na zona de despromoção da Serie A, num surpreendente 18.º e antepenúltimo lugar, quando estão disputadas 21 jornadas da competição.