O cenário de segunda volta nas eleições presidenciais vai mesmo acontecer tal como em 1986. Nenhum dos 11 candidatos a esta eleição conseguiu mais de 50% dos votos e foi António José Seguro e André Ventura que conseguiram a passagem para a segunda volta, que acontece a 8 de fevereiro.

Seguro, com o apoio do PS, conseguiu 31.11%, André Ventura apoiado pelo Chega alcançou 23.52%. João Cotrim Figueiredo não foi além dos 16%, Gouveia e Melo e Marques Mendes que partiram em vantagem nas sondagens antes do arranque oficial da campanha não conseguiram mais de 12.32% e 11.30%, respetivamente.

Veja as melhores imagens de uma noite eleitoral marcada por lágrimas de tristeza e de alegria nas diferentes sedes de campanha.