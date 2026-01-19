Francisco Rodrigues dos Santos, ex-líder do CDS, assume apoio a António José Seguro na segunda volta.

“Não tenho dúvidas rigorosamente nenhumas de que lado estou. Estarei na segunda volta a apoiar António José Seguro”, declarou na noite eleitoral na CNN Portugal o ex-líder centrista.

E justifica: “Não pode haver contemplações, hesitações, quando está em causa um consenso matricial de valores fundacionais e civilizacionais do nosso continente e do nosso país e sobretudo porque se exige numa altura destas que todos os democratas não tenham as menores das contemplações. Sou centrista, democrata cristão, há pontos de entendimento com a social-democracia, seja mais à esquerda seja mais à direita”.

Francisco Rodrigues dos Santos foi apoiante, na primeira volta, de Henrique Gouveia e Melo.

“André Ventura está a ensaiar um discurso de pressão alta sobre o governo de Luís Montenegro”, considera o ex-líder do CDS, dizendo que Ventura está a interpelar o primeiro-ministro a decidir-se na segunda volta entre um candidato da social-democracia, que é no seu entender Seguro, e um que representa um espectro de abanão sobre os alicerces do Estado de direito democrático, da democracia, e do estado social.