O futebolista Geny Catamo frisou esta segunda-feira que o Sporting está “obrigado a ganhar” aos franceses do Paris Saint-Germain, apesar de saber das dificuldades para o jogo da sétima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

“Sabemos que será um jogo difícil e importante. Como estamos a jogar em casa, somos obrigados a ganhar, como sempre. Ter como adversário o Paris Saint-Germain vai ser interessante. Também tem grandes jogadores, mas nós teremos todos os sportinguistas a apoiar-nos”, considerou, em conferência de imprensa.

A probabilidade de alinhar pelo corredor direito e ter pela frente o “grande amigo” Nuno Mendes é elevada, com o internacional moçambicano a apontar o defesa como “um dos melhores laterais do mundo”, esperando uma luta “interessante”.

“O Paris Saint-Germain tem grandes jogadores, incluindo o Nuno. Sou um grande amigo dele e a disputa vai ser interessante. Também ele está em grande momento de forma e vai ser um prazer defrontar um dos melhores laterais do mundo. Eu vou tentar dar o meu máximo, para poder ajudar a equipa a conquistar a vitória”, disse.

Na memória, ainda está a “noite mágica” que o Sporting teve na última época, ao derrotar em casa os ingleses do Manchester City por 4-1, na mesma competição, e Geny Catamo acredita que a força dos adeptos é fundamental nestes encontros.

“Acredito que será uma noite mágica por ser um jogo de Liga dos Campeões com uma grande equipa. Acredito que teremos o apoio de todos os sportinguistas e ter essa energia para poder ir para cima do Paris Saint-Germain e tentar conquistar os três pontos. É sempre bom poder jogar em casa contra grandes equipas”, realçou.

Geny Catamo regressou da Taça das Nações Africanas (CAN), onde representou a equipa de Moçambique, com dois golos no triunfo caseiro frente ao Casa Pia (3-0), com o extremo a mostrar-se feliz por alinhar pelo Sporting, mas sem falar em renovação.

“O que me deixa feliz é representar o Sporting, em todos os momentos. O foco não está muito na renovação, mas sim no jogo de amanhã [terça-feira] e representar o Sporting sempre que puder”, explicou o avançado do clube lisboeta, de 24 anos.

O Sporting, 14.º colocado, com 10 pontos, recebe o Paris Saint-Germain, terceiro, com 13, a partir das 20h00 de terça-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na sétima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, com a arbitragem do inglês Anthony Taylor.