O neerlandês Serdar Gözübüyük foi nomeado para arbitrar a visita de quarta-feira do Benfica à Juventus, da sétima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, anunciou esta segunda-feira a UEFA.
Gözübüyük, de 40 anos, vai ter os compatriotas Patrick Inia e Rogier Honig como assistentes, com o belga Bram Van Driessche a ficar com a missão de videoárbitro.
Esta vai ser a terceira vez que o neerlandês arbitra o Benfica, depois de ter estado no empate a três golos em casa do Liverpool, nos quartos de final da Liga dos Campeões de 2021/22, e de ter dirigido a vitória na receção ao Atlético de Madrid (4-0), na fase de liga da Champions na última época.
Com duas jornadas por disputar, o Benfica tem seis pontos e é 25.º classificado, ocupando o primeiro lugar sem acesso ao play-off, enquanto a Juventus está no 17.º lugar, com nove.