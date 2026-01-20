Nasceu mais um golfinho no Estuário do Sado. É a mais recente cria a juntar-se à família de 25 roazes-corvineiros (com o nome científico Tursiops Truncatus) que formam a população residente naquelas águas — única no país e uma de três de que se tem conhecimento em toda a Europa.

“Todos os indivíduos desta população residente estão identificados individualmente pela barbatana dorsal e todos têm nome”, conta o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) em comunicado. Bravo foi o nome escolhido pelos alunos da Escola Básica da Azeda, em Setúbal, numa iniciativa de sensibilização que juntou mais de 40 alunos e técnicos do Instituto e que contou com a presença da presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Maria das Dores Meira.

“Os roazes-corvineiros devem o nome ‘roaz’ ao facto de gostarem de roer as redes que os pescadores deitavam ao mar. Já ‘corvineiro’ vem do gosto que esta espécie tem pela corvina, que existe na zona do estuário”, informa ainda o ICNF em comunicado.

Bravo nasceu em julho de 2025. A sua progenitora, a fêmea Bisnau, nasceu no Sado, em 2005. Bisnau suportou a gestação de Bravo durante cerca de 12 meses. É uma mãe tardia, já que a maturidade sexual da espécie é atingida entre os 5 e os 14 anos. Mesmo assim, a vida da família ainda será longa: esta espécie vive em média cerca de 50 anos.

A espécie tem o dorso cinzento habitual dos golfinhos, a zona do ventre mais clara e um bico pronunciado, podendo chegar aos cerca de quatro metros de comprimento e 600 quilos, informa o ICNF. Alimenta-se de peixes, cefalópodes (chocos, lulas e polvos) e outros invertebrados.

A iniciativa “Proteger os Golfinhos”, do ICNF em parceria com a Troia-Natura, promove durante a época balnear ações de sensibilização para a singularidade da população que ali habita e para os cuidados a ter na navegação aquando do avistamento e aproximação aos golfinhos.

Com o objetivo de minimizar os impactos sobre esta população, o ICNF faz o seu acompanhamento, fiscalizando ainda o cumprimento das normas e regras de observação e outras atividades desenvolvidas no Estuário do Sado.