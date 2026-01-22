Os efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal Continental vão começar a fazer-se sentir a partir da tarde desta quinta-feira, tendo sido emitidos vários avisos de chuva, vento, neve e agitação marítima, segundo o IPMA. A Proteção Civil elevou o estado de prontidão para nível 3 em quase todas as regiões do país e a GNR reforçou o dispositivo no terreno.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso amarelo por causa da chuva por vezes forte os distritos de Lisboa, Leiria e Coimbra entre as 15h00 e as 18h00 desta quinta-feira e Viseu, Évora, Porto, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo Branco, Portalegre e Braga entre as 15h00 e as 21h00 desta quinta-feira.

Os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar no sábado sob aviso vermelho devido à agitação marítima.

O nível mais grave do IPMA estará em vigor entre as 03h00 e as 19h00 de sábado, devido à previsão de “ondas de noroeste com 7 a 9 metros de altura significativa, podendo atingir 15 metros de altura máxima”, em toda a costa ocidental.

Os mesmos distritos estão já sob aviso laranja e Faro (na costa ocidental), Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja já estão sob aviso amarelo por causa do estado do mar.

O IPMA colocou também os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo Branco, Coimbra e Braga sob aviso laranja entre as 00h00 de sexta-feira e as 07h00 de sábado devido à queda de neve acima de 800/1.000 metros.

O instituto emitiu, ainda, aviso amarelo partir da noite desta quinta-feira e até sexta-feira para os distritos de Braga, Coimbra, Beja, Leiria, Viana do Castelo, Setúbal, Faro e Porto devido ao vento do quadrante oeste com rajadas até 75 quilómetros por hora (km/h).

Também as costas norte e sul da ilha da Madeira e o Porto Santo estão sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, passando depois a laranja entre sexta-feira e domingo.

O aviso vermelho é o mais grave e é emitido sempre que existem situações extremas, já o laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe “situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Proteção Civil em prontidão máxima e GNR adotou “um conjunto de medidas de prevenção”

Face a este cenário, a Proteção Civil ativou medidas preventivas adicionais. O comandante nacional, Mário Silvestre, explicou durante uma conferência de imprensa que, após a avaliação de risco realizada com todos os parceiros, foram identificados “riscos potenciais significativos”, sobretudo relacionados com a queda de neve e o galgamento costeiro. No caso da neve, alertou que várias “aldeias podem ficar isoladas”, o que terá impacto direto “na capacidade de socorro às populações”.

Entre as recomendações estão a redução ao mínimo da circulação rodoviária nas zonas afetadas, a possibilidade de encerramento de escolas, creches e outros serviços não essenciais, bem como a reavaliação da realização de espetáculos, eventos ao ar livre e atividades que impliquem “a movimentação e concentração de um grande número de pessoas”. Como resposta operacional, a Proteção Civil decidiu aumentar para nível 3 o estado de prontidão especial em todo o país, com exceção do Alentejo Central e do Baixo Alentejo.

A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha Portuguesa recomendam, em especial à comunidade piscatória e da náutica de recreio que se encontra no mar, o regresso ao porto de abrigo mais próximo e a adoção de medidas de precaução. À população em geral, desaconselham a prática de passeios junto à orla costeira e nas praias, bem como a prática de atividades em zonas expostas à agitação marítima ou atingidas pela rebentação.

Também a GNR reforçou o dispositivo no terreno. Segundo Vítor Lima, a força de segurança adotou “um conjunto de medidas de prevenção”, que incluem a informação a todas as unidades sobre as condições meteorológicas previstas e a mobilização de viaturas para garantir meios suficientes nas localidades que possam necessitar de apoio. A GNR está, ainda, a acompanhar de forma particular os troços de autoestradas com previsão de queda de neve, mantendo “viaturas no terreno e correntes de neve”, para responder a eventuais constrangimentos na circulação.

As autoridades apelam à população para que acompanhe as atualizações meteorológicas, evite deslocações desnecessárias e siga as recomendações da Proteção Civil, sobretudo nas zonas mais expostas aos efeitos da depressão Ingrid.