Acompanhe o liveblog sobre a meteorologia

A depressão Ingrid trouxe neve à região Norte do país, levando o IPMA a emitir um aviso vermelho para a queda de neve para cinco distritos. Na sexta-feira, Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto e Viseu estiveram sob aviso vermelho. Na passagem para sábado, Guarda, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra passaram a ser os distritos sob aviso amarelo por causa da neve.

A página de Facebook Meteo Trás os Montes tem vindo a publicar várias imagens e vídeos de zonas cobertas de neve, assim como vários utilizadores das redes sociais.

Há imagens da queda de neve em pontos do país como Bragança, Chaves, Guarda e Viseu. Em Vinhais, um vídeo partilhado pela página Meteo Trás os Montes mostra uma viagem de carro por Vilar de Ossos, com a estrada coberta de neve.

Na sexta-feira, várias escolas tiveram de fechar em seis dos 14 municípios do distrito de Vila Real devido à queda de neve, como Boticas, Montalegre, Mondim de Basto, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar.

O mau tempo que está a afetar o país, com ventos fortes, chuva persistente, forte agitação marítima e nevões, já levou ao encerramento de escolas e diversas infraestruturas, sobretudo na orla costeira, ao corte de vias rodoviárias e quebras de energia, entre outras situações.

Quase todo o território nacional continental está em estado de prontidão especial de nível 3 (a escala vai de 1 a 4, sendo 4 o mais elevado) até à noite de sábado, devido ao impacto previsível da neve e da agitação marítima com a passagem da Ingrid.

Portugal continental registou na sexta-feira 892 ocorrências relacionadas com o mau tempo, devido à passagem da depressão Ingrid.

De acordo com os dados entre as 00:00 e 23:59 de sexta-feira, divulgados pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), 329 das ocorrências foram relativas a queda de árvores, 243 por limpeza de vias, 187 por queda de estruturas, 77 por movimento de massas e 51 por inundações.

Foram também realizados quatro salvamentos aquáticos e um salvamento terrestre.

Já este sábado, a Proteção Civil registou 79 ocorrências devido ao mau tempo entre as 00:00 e as 7:30, devido à passagem da depressão Ingrid, com destaque na zona de Lisboa e Vale do Tejo e Bragança. Tratou-se, principalmente, de situações de limpeza de via e quedas de árvores.