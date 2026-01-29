O Departamento de Justiça norte-americano acusou formalmente, esta quinta-feira, o homem que atirou um líquido contra a congressista democrata do estado Minnesota, Ilhan Omar, na passada terça-feira.

De acordo com a imprensa norte-americana, o suspeito enfrenta a acusação que refere que “agrediu à força, se opôs, obstruiu e intimidou uma dirigente e funcionária dos Estados Unidos”, enquanto Ilhan Omar desempenhava o cargo. A congressista foi interrompida quando discursava num encontro com eleitores em Minneapolis (no estado do Minnesota), uma cidade abalada há semanas por operações de imigração e pelos protestos contra estas ações.

Na terça-feira passada, enquanto Ilhan Omar, conhecida figura da ala mais à esquerda do Partido Democrata, discursava por detrás de um púlpito um homem aproximou-se e usou uma seringa para a borrifar com um líquido não identificado (que mais tarde veio a saber-se que era vinagre de sidra), antes de ser contido por um agente da segurança.

Durante o discurso, Ilhan Omar pediu a abolição da agência de imigração dos EUA (ICE) e a renúncia da secretária da Segurança Interna, Kristi Noem. “A ICE não pode ser reformada”, declarou.

Ilhan Omar prosseguiu o discurso após o homem ser retirado da sala pela equipa de segurança, declarando que não se deixaria intimidar. Jornalistas presentes no local disseram que sentiram um cheiro forte, semelhante a vinagre, quando o homem pressionou a seringa. Ao sair, a congressista afirmou que ficou perturbada, mas que não estava ferida. Omar foi vista por uma equipa médica.

“Estou bem. Sou uma sobrevivente, esse pequeno agitador não me vai intimidar a fazer o meu trabalho. Não deixo os bullies vencerem. Grata aos meus incríveis eleitores que estiveram comigo”, escreveu mais tarde na rede social X.

I’m ok. I’m a survivor so this small agitator isn’t going to intimidate me from doing my work. I don’t let bullies win. Grateful to my incredible constituents who rallied behind me. Minnesota strong. — Ilhan Omar (@IlhanMN) January 28, 2026

O suspeito tem cadastro e é um apoiante do Presidente norte-americano. Já Donald Trump, que criticou duramente Ilhan Omar no passado, afirmou à ABC News que provavelmente “foi ela que se borrifou”. “Conhecendo-a como eu conheço…”, atirou.