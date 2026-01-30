O corpo de um homem de 59 anos foi encontrado nesta quinta-feira, junto ao ilhéu de São Roque, em Ponta Delgada, nos Açores, “desconhecendo-se as causas que estão na origem da ocorrência”, adiantou a Autoridade Marítima Nacional.

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) adianta em comunicado que o corpo foi encontrado na tarde de quinta-feira, na sequência de um alerta recebido pelas 17h18 locais (mais uma hora em Lisboa), através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), na ilha de São Miguel.

Após o alerta, “foram de imediato ativados elementos da Capitania do Porto e do Comando Local da Polícia Marítima de Ponta Delgada e tripulantes da Estação Salva-vidas de Ponta Delgada”.

Também foram empenhados elementos dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, da Viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Polícia Judiciária (PJ).

“À chegada ao local, constatou-se que a vítima se encontrava numa zona de difícil acesso, tendo sido retirada da água pelos tripulantes da Estação Salva-vidas e, posteriormente, encaminhada até à ambulância“, adianta a AMN.

Segundo a nota, a Delegada de Saúde confirmou o óbito no local e, após autorização do Ministério Público e diligências da PJ, o corpo foi transportado para a morgue do Hospital do Divino Espírito Santo.

O Comando Local da Polícia Marítima de Ponta Delgada tomou conta da ocorrência e o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado.