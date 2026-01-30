Não era uma cópia a papel químico, também não ficou muito longe disso. Se no sorteio da Champions havia o Benfica à espera de conhecer o adversário no playoff de acesso aos oitavos da competição sabendo que podia depois cruzar com o Sporting na fase seguinte, FC Porto e Sp. Braga entravam já apurados de forma direta para os oitavos mas com o ponto comum de terem os mesmos quatro possíveis adversários pela frente. Aliás, neste caso as contas eram fáceis de fazer: entre Estugarda, Ferencváros, Celtic e Ludogorets, um acabaria por tornar-se adversário dos dragões nos oitavos, ao passo que outro cairia para o lado minhoto.

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Com o apuramento direto confirmado na última jornada, que teve um triunfo do FC Porto sobre o Rangers no Dragão por 3-1 e um empate sem golos do Sp. Braga nos Países Baixos frente ao Go Ahead Eagles, as duas equipas portuguesas na competição entraram no top 8, saltando essa parte do playoff por ocuparem o quinto e sexto lugares. Com isso, chegavam a este sorteio de forma bem mais “descontraída”, apenas para conhecer (à distância) os dois jogos que irão seguir nesta fase da prova antes de dia 27 de fevereiro, altura em que será feito o sorteio que irá desenhar todo o quadro de encontros até chegar à decisão de Budapeste.

Ainda assim, e num plano meramente teórico, existe um possível adversário mais acessível do que outro: o Ludogorets vai defrontar o Ferencváros, naquele que pode ser o “brinde” tendo em conta que do outro lado haverá o vencedor da partida entre o Estugarda e o Celtic. Os jogos realizam-se a 19 e 26 de fevereiro.

O sorteio do playoff de acesso aos oitavos da Liga Europa

Jogo 1: Dínamo Zagreb (23.º)-Genk (9.º)

Dínamo Zagreb (23.º)-Genk (9.º) Jogo 2: Brann (24.º)-Bolonha (10.º)

Brann (24.º)-Bolonha (10.º) Jogo 3: Ludogorets (22.º)-Ferencváros (12.º)

Ludogorets (22.º)-Ferencváros (12.º) Jogo 4: Celtic (21.º)-Estugarda (11.º)

Celtic (21.º)-Estugarda (11.º) Jogo 5: Panathinaikos (20.º)-Viktoria Plzen (14.º)

Panathinaikos (20.º)-Viktoria Plzen (14.º) Jogo 6: Fenerbahçe (19.º)-Nottingham Forest (13.º)

Fenerbahçe (19.º)-Nottingham Forest (13.º) Jogo 7: PAOK (17.º)-Celta Vigo (16.º)

PAOK (17.º)-Celta Vigo (16.º) Jogo 8: Lille (18.º)-Celta Vigo (16.º) ou Estrela Vermelha (15.º)

O emparelhamento de jogos para os oitavos da Liga Europa

Jogo 9: Lyon-vencedor do jogo 7 ou 8

Lyon-vencedor do jogo 7 ou 8 Jogo 10: Aston Villa-vencedor do jogo 8 ou 7

Aston Villa-vencedor do jogo 8 ou 7 Jogo 11: Mitdjylland-vencedor do jogo 5 ou 6

Mitdjylland-vencedor do jogo 5 ou 6 Jogo 12: Betis-vencedor do jogo 6 ou 5

Betis-vencedor do jogo 6 ou 5 Jogo 13: FC Porto-vencedor do jogo 3 ou 4

FC Porto-vencedor do jogo 3 ou 4 Jogo 14: Sp. Braga-vencedor do jogo 4 ou 3

Sp. Braga-vencedor do jogo 4 ou 3 Jogo 15: Friburgo-vencedor do jogo 1 ou 2

Friburgo-vencedor do jogo 1 ou 2 Jogo 16: Roma-vencedor do jogo 2 ou 1

O emparelhamento de jogos para os quartos da Liga Europa

Jogo 17: vencedor do jogo 9 ou 10-vencedor do jogo 15 ou 16

vencedor do jogo 9 ou 10-vencedor do jogo 15 ou 16 Jogo 18: vencedor do jogo 10 ou 9-vencedor do jogo 16 ou 15

vencedor do jogo 10 ou 9-vencedor do jogo 16 ou 15 Jogo 19: vencedor do jogo 11 ou 12-vencedor do jogo 13 ou 14

vencedor do jogo 11 ou 12-vencedor do jogo 13 ou 14 Jogo 20: vencedor do jogo 12 ou 11-vencedor do jogo 14 ou 13

O emparelhamento de jogos para as meias-finais da Liga Europa

Jogo 21: vencedor do jogo 17 ou 18-vencedor do jogo 19 ou 20

vencedor do jogo 17 ou 18-vencedor do jogo 19 ou 20 Jogo 22: vencedor do jogo 18 ou 17-vencedor do jogo 20 ou 19

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Como ficou a classificação da primeira fase da Liga Europa

1.º Lyon, 21 pontos: 7 vitórias e 1 derrota, 17-5 em golos

7 vitórias e 1 derrota, 17-5 em golos 2.º Aston Villa, 21 pontos: 7 vitórias e 1 derrota, 14-6 em golos

7 vitórias e 1 derrota, 14-6 em golos 3.º Midtjylland, 19 pontos: 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 18-8 em golos

6 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 18-8 em golos 4.º Betis, 17 pontos: 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 13-7 em golos

5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 13-7 em golos 5.º FC Porto, 17 pontos: 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 13-7 em golos

5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 13-7 em golos 6.º Sp. Braga, 17 pontos: 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 11-5 em golos

5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 11-5 em golos 7.º Friburgo, 17 pontos: 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 10-4 em golos

5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 10-4 em golos 8.º Roma, 16 pontos: 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 13-6 em golos

5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 13-6 em golos 9.º Genk, 16 pontos: 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 11-7 em golos

5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 11-7 em golos 10.º Bolonha, 15 pontos: 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 14-7 em golos

4 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 14-7 em golos 11.º Estugarda, 15 pontos: 5 vitórias e 3 derrotas, 15-9 em golos

5 vitórias e 3 derrotas, 15-9 em golos 12.º Ferencváros, 15 pontos: 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 12-11 em golos

4 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 12-11 em golos 13.º Nottingham Forest, 14 pontos: 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 15-7 em golos

4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 15-7 em golos 14.º Viktoria Plzen, 14 pontos: 3 vitórias e 5 empates, 8-3 em golos

3 vitórias e 5 empates, 8-3 em golos 15.º Estrela Vermelha, 14 pontos: 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 7-6 em golos

4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 7-6 em golos 16.º Celta Vigo, 13 pontos: 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 15-11 em golos

4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 15-11 em golos 17.º PAOK, 12 pontos: 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 12-9 em golos

3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 12-9 em golos 18.º Lille, 12 pontos: 4 vitórias e 4 derrotas, 12-9 em golos

4 vitórias e 4 derrotas, 12-9 em golos 19.º Fenerbahçe, 12 pontos: 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 10-7 em golos

3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 10-7 em golos 20.º Panathinaikos, 12 pontos: 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 11-9 em golos

3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 11-9 em golos 21.º Celtic, 11 pontos: 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 12-15 em golos

3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 12-15 em golos 22.º Ludogorets, 10 pontos: 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 12-15 em golos

3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 12-15 em golos 23.º Dínamo Zagreb, 10 pontos: 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 12-16 em golos

3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 12-16 em golos 24.º Brann, 9 pontos: 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 9-11 em golos

2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 9-11 em golos 25.º Young Boys, 9 pontos: 3 vitórias e 5 derrotas, 10-16 em golos

26.º Sturm Graz, 7 pontos: 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, 5-11 em golos

27.º Steaua, 7 pontos: 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, 9-16 em golos

28.º Go Ahead Eagles, 7 pontos: 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, 6-14 em golos

29.º Feyenoord, 6 pontos: 2 vitórias e 6 derrotas, 11-15 em golos

30.º Basileia, 6 pontos: 2 vitórias e 6 derrotas, 9-13 em golos

31.º Salzburgo, 6 pontos: 2 vitórias e 6 derrotas, 10-15 em golos

32.º Rangers, 4 pontos: 1 vitória, 1 empate e 6 derrotas, 5-14 em golos

33.º Nice, 3 pontos: 1 vitória e 7 derrotas, 7-15 em golos

34.º Utrecht, 1 ponto: 1 empate e 7 derrotas, 5-15 em golos

35.º Malmö, 1 ponto: 1 empate e 7 derrotas, 4-15 em golos

36.º Maccabi Telavive, 1 ponto: 1 empate e 7 derrotas, 2-22 em golos

[Esta é a história de como dezenas de portuguesas se juntaram a mulheres de vários outros países e se tornaram seguidoras de uma seita controlada por um guru manipulador. Recrutadas numa escola de yoga em Lisboa, muitas acabaram em casas de massagens eróticas ou a serem filmadas em cenas de sexo e orgias. “Os segredos da seita do yoga” é o novo Podcast Plus, do Observador. Uma série em seis episódios, narrada pela atriz Daniela Ruah, com banda sonora original de Benjamim. Ouça o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music.]