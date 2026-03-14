O estado de saúde do ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro, internado desde sexta-feira num hospital em Brasília, piorou na função renal, mas encontra-se estável, mantendo-se sem previsão de alta hospitalar, segundo o boletim médico divulgado este sábado.

Bolsonaro, de 70 anos, foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana e continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, após ter sido transferido na sexta-feira da prisão onde cumpre uma pena de mais de 27 anos por liderar uma tentativa de golpe de Estado em 2023.

De acordo com o boletim médico deste sábado, o ex-presidente do Brasil e líder da extrema-direita brasileira permanece estável, mas registou um agravamento nas funções renais e um aumento dos indicadores inflamatórios.

Segundo o jornal brasileiro Estadão, no boletim médico refere-se que Bolsonaro está estável clinicamente, mas “não há previsão de alta da UTI neste momento”.

Assim, o ex-Presidente brasileiro mantém-se internado para tratar uma pneumonia bacteriana bilateral, que resultou de uma broncoaspiração, indicou-se no boletim médico, referindo-se que o tratamento foi realizado após um refluxo que levou o líquido do estômago aos pulmões do paciente.

Na nota sobre o quadro clínico de Bolsonaro adiantou-se ainda que o ex-Presidente do Brasil irá manter-se sob tratamento “com antibióticos e hidratação por via endovenosa, fisioterapia respiratória e motora, além das medidas de prevenção de trombose venosa”.

O portal de notícias da Globo acrescentou que Bolsonaro está consciente e que não precisou de ser entubado.

Leandro Echenique, cardiologista do ex-Presidente, citado pela Globo, disse que o líder da extrema-direita brasileira “está consciente” e “a conseguir falar melhor”, tendo o desconforto respiratório sido “amenizado”.

“Nessas primeiras oito horas de tratamento, ele estabilizou. Está melhor, mas longe de estar num quadro controlado”, afirmou Leandro Echenique.

O ex-Presidente, que governou o país entre 2019 e 2022, foi internado depois de ter apresentado febre, náuseas e calafrios.

Bolsonaro enfrenta desde 2018 vários problemas de saúde relacionados com o ataque com faca que sofreu durante a campanha presidencial desse ano, quando ficou ferido no abdómen.

Desde então, o antigo Presidente foi submetido a várias hospitalizações e procedimentos médicos para tratar complicações decorrentes dessa agressão.

O atual internamento hospitalar é a primeira saída de Bolsonaro desde que começou a cumprir a sua pena por tentativa de golpe de Estado, no Complexo Penitenciário da Papuda, em 15 de janeiro.

A última vez que esteve hospitalizado foi quando estava detido numa cela especial na sede da Polícia Federal em Brasília, onde foi submetido a quatro cirurgias e permaneceu internado entre 24 de dezembro de 2025 e 01 de janeiro deste ano.

O mais recente mal-estar de Bolsonaro surgiu poucas horas depois de o Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil ter anulado a autorização concedida a um assessor do Presidente dos EUA para visitar o antigo líder brasileiro, após o Governo alertar contra uma possível interferência estrangeira.

Bolsonaro começou em 25 de novembro de 2025 a cumprir uma pena de prisão efetiva de 27 anos e três meses, em consequência da condenação em 11 de setembro de 2025 pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e ameaça grave e vandalismo (deterioração de património tombado).