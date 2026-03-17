O inglês Anthony Taylor é o árbitro do jogo de quinta-feira entre FC Porto e Estugarda (20h00), da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol, no Estádio do Dragão, informou esta terça-feira a UEFA.
Taylor, de 47 anos e internacional desde 2013, terá como assistentes Gary Beswick e Adam Nunn, Michael Salisbury no videoárbitro (VAR), coadjuvado pelo francês Jérôme Brisard, e Darren England como quarto árbitro.
Este será o quinto jogo de Anthony Taylor com o FC Porto, um num torneio particular, numa vitória diante do Nápoles, e três na Liga dos Campeões, derrotas com Besiktas (2017/18) e FC Barcelona (2023/24) e triunfo com o Bayer Leverkusen (2022/23).
O FC Porto recebe na quinta-feira o Estugarda, equipa do avançado português Tiago Tomás, depois de ter vencido o primeiro jogo, na Alemanha, por 2-1.
Também na Liga Europa, a UEFA nomeou o árbitro português Tiago Martins como VAR no jogo entre Roma e Bolonha, no Olímpico de Roma e que será arbitrado pelo romeno Istvan Kovács.