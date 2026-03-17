A capitania do Porto do Funchal emitiu esta terça-feira avisos de mau tempo, vento e agitação marítima fortes para a orla costeira do arquipélago da Madeira, que está com avisos amarelos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A autoridade marítima regional indica que os avisos de vento e agitação marítima fortes vigoram até às 06h00 de quarta-feira.

Quanto à situação do vento, vai ser “por vezes forte (51 a 61 quilómetros por hora)”, enquanto as ondas serão de até quatro metros na costa norte e de 2,5 metros na parte sul.

A visibilidade vai ser “boa a moderada, por vezes fraca”, complementa.

O aviso de mau tempo representa “vento de força 7 (51 a 62 quilómetros de qualquer direção)”.

“Recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas”, diz a capitania neste aviso.

Devem ser adotados cuidados por parte de toda a comunidade marítima e da população em geral tanto na preparação de uma ida para o mar, como em zonas costeiras.

Na segunda-feira, o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira divulgou um alerta à população devido à passagem pelo arquipélago da tempestade Therese, caracterizada por precipitação por vezes forte, que pode ser de neve, vento e ondulação, com vagas a atingir até 12 metros.

A Madeira está com aviso meteorológico amarelo (o menos grave numa escala de três) por causa da previsão de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, entre as 12h00 e as 21h00 desta terça-feira.

O arquipélago vai estar ainda a amarelo entre as 15h00 de quarta-feira e as 12h00 de quinta-feira por causa do estado do mar, estando previstas ondas de noroeste com quatro a cinco metros.