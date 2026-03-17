O município de Ourém decidiu tornar gratuita a entrada na edição deste ano da FeirOurém, que se realiza entre os dias 18 e 21 de junho, para compensar os efeitos da depressão Kristin.

A tradicional festa do concelho de Ourém, no distrito de Santarém, vai contar este ano com artistas como Nininho Vaz Maia, Plutónio, Toy, Némanus ou xtinto, mas a principal novidade é mesmo a abertura de portas sem cobrança de bilhete.

“Este ano, até por força de tudo aquilo que aconteceu com a Tempestade Kristin, entendemos que devíamos não estar a sobrecarregar as pessoas e, por isso, decidimos abrir o acesso a todos os espetáculos de forma gratuita, não onerando as famílias”, adiantou o presidente do município, Luís Miguel Albuquerque, em comunicado.

Segundo o autarca, a FeirOurém é um “espaço privilegiado de promoção do território e de valorização do tecido económico local”, representando “uma oportunidade para reunir empresários, associações e comunidade em torno de um projeto comum de dinamização económica e cultural”.

O programa, apresentado na segunda-feira, decorrerá entre o Centro Municipal de Exposições e o Parque da Cidade dr. António Teixeira, e inclui a celebração do Dia da Cidade, em 20 de junho.

A par do cartaz musical, a FeirOurém contará com sessões de ‘showcooking’, oficinas, mostras desportivas e momentos artísticos inspirados nas tradições locais e nas cidades parceiras do município de Ourém.

Como habitualmente, será disponibilizada uma zona de gastronomia, repartida entre restauração, ‘street food’ e bares, diversões e um espaço expositivo de automóveis e maquinaria agrícola. Haverá também área expositiva de atividade económica, bancas ecorurais e venda de produtos locais e regionais, além de serviços.