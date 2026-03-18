Poucos dias depois de a Reuters ter divulgado uma investigação sobre a verdadeira identidade de Banksy, o The Telegraph descobriu novas informações sobre o misterioso artista. O jornal britânico associou aquele que a agência de notícias britânica diz ser o nome atual de Banksy, David Jones, a uma empresa milionária que, muito provavelmente, lhe pertence. Nos primeiros meses de funcionamento, a NTS Services Limited manteve relações com clientes que resultaram numa “elevada rentabilidade” e, de acordo com um relatório anual recente, entre os ativos estão 19 milhões de libras nas suas contas. O mesmo jornal considera que, à semelhança da empresa, o artista também terá uma fortuna considerável.

Depois de mais de três décadas de especulações, curiosidade e até mesmo fascínio em torno de uma das figuras mais enigmáticas da arte contemporânea, o nome real de Banksy terá finalmente sido revelado. Segundo a Reuters, o seu nome de batismo era Robin Gunningham, como o Daily Mail avançara em 2008, mas nesse mesmo ano, o artista alterou o nome para David Jones, um dos mais comuns do Reino Unido.

A NTS Services Limited foi, escreve o Telegraph, constituída em março de 2020 para prestar “serviços de gestão”. Curiosamente, o nome original da empresa também não era o que mantém atualmente, mas sim Nothing To See Limited, uma expressão outrora utilizada por Banksy num projeto em Inglaterra de 2015 intitulado Dismaland, uma sátira à Disney.

O único administrador da empresa milionária demitiu-se do cargo no mês passado e, surpreendentemente, o seu nome é David Jones. Segundo a investigação do The Telegraph, foi depressa substituído… por outro David Jones, registado na mesma morada em Londres que o primeiro administrador, e que nasceu exatamente um ano depois. O jornal descobriu ainda um outro Jones, com os mesmos dados, ligado a uma empresa chamada Outline Design and Services Limited, cujo diretor era Simon Durban, conhecido por ter sido o braço direito de Banksy durante 15 anos.

▲ Bansky "invadiu" Paris em 2018 com até uma dezena de murais como homenagem à revolta de maio de 1968 e criticou também a postura do governo francês em relação aos imigrantes AFP/Getty Images

Muitas das informações recolhidas pelo The Telegraph apontam para que David Jones seja, de facto, Robin Gunningham, e que Gunningham é Banksy, reforçando assim a hipótese avançada pela Reuters. Ainda que vizinhos e alegados familiares do artista em Bristol, sua terra natal, não o tenham assumido ao jornal britânico.

O artista alcançou um prestígio raro na sua área, em grande parte devido ao mistério que sempre envolveu a sua identidade. Nos últimos anos, Lisboa tem recebido exposições itinerantes dedicadas ao seu trabalho, como The World of Banksy, que mais tarde evoluíram para o que hoje é conhecido como Museu Banksy, no Saldanha. O espaço reúne mais de 100 reproduções das suas obras, incluindo instalações de vídeo, graffiti, telas, projeções e murais.