O ciclista britânico Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5) conquistou esta terça-ferira isolado a Milão-Turim, a clássica mais antiga do calendário internacional, depois de atacar já dentro do derradeiro quilómetro.

O bicampeão olímpico de ‘cross country’ (XCO) contra-atracou após uma aceleração de Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) e não mais foi alcançado pelos perseguidores, cumprindo os 174 quilómetros entre Rho e o alto de Superga em 03:48.45 horas.

Quatro segundos depois chegou o norueguês Tobias Halland Johannessen (Uno-X), com ‘Rogla’ a ser terceiro, a cinco segundos de Pidcock, que somou esta terça-feira a 12.ª vitória da carreira na estrada e a segunda da temporada.

Apesar de muito ter tentado, a Red Bull-BORA-hansgrohe ficou-se apenas pelo terceiro e quarto lugares na clássica italiana, já que o ‘nacional’ Giulio Pellizzari sucedeu ao experiente esloveno na classificação.

A Milão-Turim é a clássica mais antiga do mundo, tendo sido realizada pela primeira vez em 1876.