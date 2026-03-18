O mercado liberalizado de eletricidade totalizou cerca de 5,8 milhões de clientes em dezembro de 2025 e um consumo anualizado de 45.597 gigawatts/hora, um aumento homólogo de 2,0% em clientes e de 9,5% em consumo.

Segundo dados divulgados esta quarta-feira pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), o mercado livre de eletricidade ganhou 7.953 clientes em dezembro face a novembro do ano passado, para um total de 5.793.812, enquanto o mercado regulado perdeu 3.735 clientes, para um total de 806.775.

Em dezembro do ano passado, 79.380 clientes mudaram de fornecedor no mercado liberalizado e 4.260 clientes trocaram o fornecimento feito pelo Comercializador de Último Recurso (CUR) por um fornecimento em mercado.

Nesse mês, o mercado livre representou 87,8% do número total de clientes e 95,0% do consumo em Portugal Continental, um aumento de cerca de 0,1 pontos percentuais no consumo face ao peso relativo do mês homólogo.

Em termos de quota de mercado, a EDP Comercial manteve a posição como principal operador no mercado livre em número de clientes (59,1%, menos 0,2 pontos percentuais face a novembro) e em consumo (38,3%, mais 0,1 pontos percentuais).

Já em termos homólogos, a EDP Comercial foi o comercializador que perdeu mais quota em termos de clientes (2,5 pontos percentuais) e a Iberdrola em termos de consumo (3,3 pontos percentuais).

Inversamente, a MEO Energia foi, em termos homólogos, o comercializador com maior ganho de quota em número de clientes (1,4 pontos percentuais), e a EDP quem ganhou mais ganhou em termos de consumo (4,2 pontos percentuais).

Em dezembro, a MEO Energia foi o comercializador que realizou a maior captação de clientes em número absoluto, tendo ganhado cerca de 26% do número de clientes que mudou de comercializador, o que representou um ganho líquido na carteira de clientes de 2,1% face ao mês anterior.

A Endesa teve a segunda maior percentagem de captação de clientes, tendo ganhado cerca de 24% do número de clientes que mudou de comercializador, com um ganho líquido na carteira de clientes de 0,8%, face ao mês anterior.

Já a Goldenergy e a Iberdrola foram os comercializadores com a terceira maior percentagem de captação de clientes face à sua carteira, tendo 6% dos clientes, o que se traduziu em ganhos líquidos de 0,2% e de 0,3%, respetivamente.

Por outro lado, a EDP, a Galp e a Repsol registaram perdas de clientes na sua carteira.

Numa análise por segmento de cliente, entre os clientes residenciais a liderança é da EDP, cuja quota recuou 0,1 pontos percentuais face a novembro (para 53,9% do consumo), tendo a Galp registado um recuo semelhante e a Endesa, Goldenergy e Meo Energia aumentado as suas quotas entre 0,1 e 0,2 pontos percentuais relativamente ao mês anterior.

Relativamente ao mês homólogo, a EDP registou a maior perda de quota em consumo neste segmento (1,7 pontos percentuais), com a MEO Energia a apresentar o maior ganho (2,0 pontos percentuais).

Já no segmento de pequenos negócios, a EDP teve um decréscimo na quota em 0,1 pontos percentuais, face ao mês anterior, continuando a ser o comercializador com maior representatividade em termos de consumo (46,1%).

No segmento de clientes industriais, a EDP manteve também a liderança, com uma quota estável nos 27,3%, enquanto Iberdrola continuou a liderar no fornecimento dos grandes consumidores (26,0%), embora com uma quebra da quota em 0,2 pontos percentuais relativamente a novembro.