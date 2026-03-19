A Polícia Judiciária (PJ) deteve na zona de Sintra um casal de estrangeiros procurado pelas autoridades brasileiras por um crime de burla em 2024 na cidade brasileira de Contagem, no estado de Minas Gerais, informa PJ numa nota emitida na manhã desta quinta-feira.

O casal tinha “uma empresa de importação de material tecnológico e montaram um sofisticado esquema piramidal” para simular a venda de telemóveis importados, “de uma marca muito conhecida no mercado”.

De acordo com a PJ, o que o casal fez “consistia em atrair clientes, receber os montantes acordados e não entregar os produtos adquiridos, resultando em prejuízos financeiros significativos para inúmeros consumidores, avaliados em milhares de euros”.

Os detidos, ambos com 32 anos, foram presentes ao Tribunal de Lisboa, que já determinou as medidas de coação. O homem ficou em prisão preventiva. A mulher terá de fazer apresentações periódicas. No Brasil, o casal incorre numa pena de prisão entre 8 e 12 anos.