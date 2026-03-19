O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) registou até cerca das 10h30 desta quinta-feira um total de 26 ocorrências provocadas pelo mau tempo em quatro ilhas do arquipélago.

Fonte do SRPCBA disse à agência Lusa que, na sequência das condições meteorológicas adversas que estão a afetar o arquipélago dos Açores, foram registadas até cerca das 08h00 locais desta quinta-feira (09h00 em Lisboa), 15 ocorrências, mas num ponto de situação feito pelas 10h00, revelou que o número aumentou para 26.

“Do total de ocorrências, 18 foram registadas na ilha de São Miguel, quatro no Pico, três na ilha Terceira e uma em São Jorge”, adiantou em comunicado.

A maioria das situações reportadas nos Açores está relacionada com a queda de árvores e de estruturas, havendo apenas “registo de danos materiais”, indicou ainda o SRPCBA.

Nos locais, para apoio e resolução das diversas situações têm estado elementos dos bombeiros, das direções regionais das Obras Públicas e dos Recursos Florestais e Ordenamento Territorial, dos Serviços Municipais de Proteção Civil, da Polícia de Segurança Pública e EDA – Eletricidade dos Açores.

O SRPCBA aconselha a população “a acompanhar as previsões meteorológicas emitidas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e a adotar as respetivas medidas de autoproteção”.

O arquipélago dos Açores está a ser atingido pela depressão Therese, com um sistema frontal associado, que deverá provocar um aumento significativo da intensidade do vento, com rajadas que poderão atingir os 95 quilómetros por hora (km/h) no grupo Ocidental (Flores e Corvo) e os 110 km/h nos grupos Central e Oriental, segundo o IPMA.

O IPMA prevê ainda que a agitação marítima aumente, com ondas que poderão alcançar os oito metros de altura significativa em todo o arquipélago.

“Devido à ação conjunta de um anticiclone centrado a oeste do arquipélago e da depressão Therese será favorecido o transporte de uma massa de ar polar, fria e instável, proveniente de latitudes mais elevadas, originando condições de tempo mais frio”, ainda de acordo com o IPMA.

Prevê-se também a ocorrência de aguaceiros, por vezes fortes nos grupos Central e Oriental, que poderão ser de granizo e, ocasionalmente, acompanhados de trovoada.

Devido às previsões, o IPMA emitiu, na quarta-feira, avisos laranja por vento e agitação marítima para os grupos Oriental e Central e amarelo para o grupo Ocidental.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.