Seis dias depois de Ricardo Claro ter sido visto pela última vez, o carro do empresário foi encontrado em Olhão. O Peugeot 2008 do diretor administrativo do restaurante de luxo Well, em Vale do Lobo, estava estacionado junto a um restaurante, avançou o Correio da Manhã.

Nas redes sociais, nos últimos dias, a imagem do carro e da cara do homem desaparecido foram amplamente divulgadas, com múltiplos apelos para as pessoas, especialmente do Algarve, estarem atentas. A própria irmã pediu todo o alerta para qualquer avistamento de um “carro batido, mal estacionado ou abandonado” em “estradas” ou “ravinas”. “Sei pelos cartões bancários que foi assaltado”, rematou Sandra Primitivo numa publicação no Facebook.

O Jornal de Notícias adianta que a chave do carro foi recuperada perto do local onde o veículo estava estacionado e que durante buscas nas imediações foram recolhidos dois casacos e fita-cola dentro de caixotes do lixo. Refere ainda que há suspeitas de que o carro fez um percurso entre Olhão e Huelva, em Espanha, pelo que as autoridades estão a recolher imagens de vigilância para perceber o que se passou durante o trajeto e quem seguia no carro.

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Segundo o Correio da Manhã, Ricardo jantou em casa da mãe, na zona de Faro, mas saiu do local pelas 21h e nunca mais foi visto. “Quando detetámos a falta dele, na segunda-feira, depois do fim de semana, já estava com o telemóvel desligado”, explicou ao mesmo jornal Pedro Nascimento, um dos sócios do Well. O último sinal do telemóvel terá sido detetado numa zona de Olhão.

Ao Observador, a Well diz apenas que está “a acompanhar a situação com grande preocupação, em estreita articulação com as autoridades competentes”. “Por respeito ao Ricardo, à sua família e ao processo em curso, não será possível prestar mais declarações neste momento, uma vez que não dispomos de mais informações adicionais”, acrescentam.

Fonte da PJ confirmou ao Observador que o caso está a ser investigado desde terça-feira, quando a PSP comunicou o desaparecimento. Como alertado pela irmã, as movimentações bancárias depois de ter sido visto pela última vez levantam suspeitas, pelo que não é descartada a hipótese de Ricardo ter sido assaltado.

“Na terça-feira passada a PSP de Faro comunicou o caso à PJ. Neste momento as diligencias estão a decorrer. Em principio trata-se de um projeto criminoso com o propósito de apropriação patrimonial”, refere a mesma fonte.

Além de ter realizado buscas em Moncarapacho, onde a família tem uma residência, a PJ ouviu alguns familiares, amigos e colegas de trabalho do empresário, avançou o Correio da Manhã.

Ricardo Claro é licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa, área na qual trabalhou durante pelo menos cinco anos em duas sociedades de advogados. Desde janeiro de 2021 que é diretor de serviços administrativos e recursos humanos na Well, um restaurante de luxo em Vale do Lobo especialista em sushi. Antes disso chegou a trabalhar na área comercial e de marketing da CNA – Central de Notícias do Algarve e no jornal Postal do Algarve, durante quase dez anos, como redator e editor.