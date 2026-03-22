O primeiro-ministro, Luís Montenegro, destacou o “talento e dedicação” que permitiu a Agate Sousa sagrar-se este domingo campeã mundial do salto em comprimento nos Campeonatos do Mundo de atletismo em pista curta, em Torun, na Polónia.

“Num verdadeiro salto para o ouro, Agate de Sousa mostrou mais uma vez o seu talento e dedicação, nos Mundiais de pista curta. Honrou Portugal e o nosso atletismo. Parabéns por mais uma enorme conquista que muito nos orgulha e emociona”, escreveu o primeiro-ministro, nas redes sociais.

Num verdadeiro salto para o ouro, Agate de Sousa mostrou mais uma vez o seu talento e dedicação, nos Mundiais de pista curta. Honrou Portugal e o nosso atletismo.

Parabéns por mais uma enorme conquista que muito nos orgulha e emociona ???????? pic.twitter.com/hqClSG1mGH — Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) March 22, 2026

Agate Sousa conquistou a medalha de ouro do salto em comprimento nos Campeonatos do Mundo de atletismo em pista curta, que decorrem em Torun, reeditando o feito de Naide Gomes, 18 anos depois. A atleta do Benfica, de 25 anos, venceu a final direta com um salto a 6,92 metros, na sua quinta tentativa, tornando-se na segunda medalhada portuguesa na disciplina, depois da recordista nacional Naide Gomes, campeã em Valência2008 e vice-campeã em Moscovo2006 e Doha2010.

Na estreia em Mundiais ‘indoor’, Agate Sousa deixou a italiana Larissa Iapichino (6,87, no último salto), campeã da Europa em pista coberta, na segunda posição e a colombiana Natalia Linares (6,80) na terceira.

Agate Sousa, terceira classificada nos Europeus ao ar livre Roma2024, que tem como recorde pessoal os 7,03 metros alcançados em 2023, ainda como são-tomense, conquistou a 18.ª medalha de Portugal em Mundiais em pista coberta, a sexta de ouro e a primeira na 21.ª edição, que hoje termina na Arena Torun.