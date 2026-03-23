O homem, de 65 anos, desaparecido desde sábado num monte alentejano, no concelho de Mourão, distrito de Évora, regressou a casa no domingo à noite, sem necessidade de auxílio, revelaram esta segunda-feira a Proteção Civil e GNR.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou esta segunda-feira à agência Lusa que o homem apareceu em casa pelas 20h42 de domingo, sem necessidade de auxílio.

No sábado, fonte do Comando Territorial de Évora da GNR indicou à Lusa que o alerta para o desaparecimento do homem tinha sido dado às 11h44.

As buscas, que decorreram durante o fim de semana na zona do Monte Carvoeiro, na freguesia de Granja, concelho de Mourão, centraram-se principalmente na zona da barragem do Alqueva, segundo a GNR.

Fonte da Guarda confirmou esta segunda-feira à Lusa que o homem “apareceu em casa, bem de saúde, no domingo à noite”.

As buscas envolveram mais de uma dezena de operacionais, auxiliados por diversos veículos, dos bombeiros e da GNR.