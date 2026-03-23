Atletas lusodescendentes estão a reforçar a presença no curling português a partir do Canadá, numa competição que evidencia crescimento competitivo e aposta na diáspora como base para o desenvolvimento da modalidade.

“Esta é a quarta edição da Taça de Portugal de Duplas Mistas e, pela primeira vez, foi organizada em cooperação com um clube local”, afirmou à agência Lusa João Cardoso, diretor da Federação de Desportos de Inverno de Portugal, destacando “um fim de semana com nove equipas e uma final de elevado nível”.

O responsável sublinhou que a competição exige ligação a Portugal, “por sangue, matrimónio ou ascendência”, sendo esse um dos critérios de inscrição, além do interesse pela modalidade.

A quarta Taça de Portugal de Curling – Duplas Mistas decorreu entre 20 e 22 de março, em Dundas (Hamilton), em colaboração com o Oriental Sport Club de Cambridge, no Ontário.

A prova reuniu nove equipas e terminou com a vitória da dupla formada por Ashley Spalding e Christopher Skidmore, de Sacramento, Califórnia (Estados Unidos), que venceram a final por 7-4 frente a Brooke Schaeffer e Will Barbosa.

“Praticamos curling desde 2018, maioritariamente em equipas de quatro, participando em duplas quando possível”, disse Ashley Spalding, referindo que a ligação ao projeto português surgiu através da comunidade e redes sociais.

“Representar Portugal tem um significado especial devido às raízes familiares”, acrescentou.

Christopher Skidmore destacou o ambiente do grupo, descrevendo-o como “pequeno, mas muito coeso”, e apontou como objetivo a obtenção de cidadania portuguesa para competir internacionalmente.

A competição integra um modelo de desenvolvimento que aposta na diáspora, face às limitações existentes em Portugal ao nível de infraestruturas.

“Os portugueses no estrangeiro são fundamentais para o crescimento da modalidade”, afirmou João Cardoso, referindo que o acesso a pistas de gelo com dimensões adequadas no Canadá permite elevar o nível competitivo.

Segundo o dirigente, apesar da existência de uma base recreativa em Portugal, incluindo um torneio na Covilhã com mais de 100 praticantes, o país continua sem infraestruturas suficientes para competição regular.

O envolvimento comunitário foi também destacado pelo presidente do Oriental Sport Club, João Silva.

“O objetivo é envolver a comunidade luso-canadiana e permitir que possa competir e integrar o projeto do curling português”, afirmou, acrescentando que o número de praticantes em Cambridge “ainda é reduzido, mas está a crescer”.

O dirigente indicou que o clube conta atualmente com seis atletas e pretende expandir o projeto, com foco na participação de jovens.

A evolução competitiva foi assinalada pela treinadora nacional, Fiona Simpson.

“É gratificante ver a evolução do programa ao longo dos últimos quatro anos. O número de participantes tem aumentado, com atletas provenientes de várias regiões do Canadá“, disse.

A responsável referiu ainda que o modelo de desenvolvimento recorre a treinadores locais e tem registado crescimento consistente.

Também Tim Schols, assistente da seleção, destacou o papel da diáspora na formação de equipas competitivas.

“Em seis semanas, uma equipa masculina baseada na região de Toronto irá representar Portugal no Campeonato do Mundo Divisão C, na Eslovénia”, indicou.

A equipa será composta por atletas ligados ao Oriental Sport Club, incluindo William Barbosa, Alan Chaves, Eric Fenech, Christopher Ribau e Ben Silva.

No plano competitivo, a dupla mista Arlete Rodrigues e Ben Silva foi selecionada para representar Portugal no evento de qualificação para o Campeonato do Mundo de duplas mistas.

“Representar Portugal e a ilha das Flores tem um significado muito especial”, afirmou Arlete Rodrigues.

Ben Silva destacou “o orgulho em representar Portugal”, apesar de ter nascido no Canadá, sublinhando a importância das raízes familiares.

A dupla conheceu-se numa edição anterior da competição e tem como objetivo competir ao mais alto nível nas qualificações internacionais.

A Federação de Desportos de Inverno de Portugal conta atualmente com cerca de 170 atletas federados na modalidade, incluindo 18 no Canadá em duplas mistas, estando identificados cerca de 30 atletas com nível competitivo.

A competição tem como objetivo agregar a comunidade portuguesa do curling e contribuir para a definição das duplas que irão representar Portugal em provas internacionais, incluindo o processo de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2027.