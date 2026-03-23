Os trabalhos de duplicação e requalificação do troço Santa Comba Dão – Viseu do Itinerário Principal (IP) 3 vão obrigar a novos desvios de trânsito nas noites desta segunda-feira e de terça-feira, anunciou a Infraestruturas de Portugal.

Segundo a Infraestruturas de Portugal, “para continuação dos trabalhos de alargamento da passagem agrícola localizada ao quilómetro 96,8 do IP3, será necessário proceder ao desvio do trânsito, em ambos os sentidos, entre o nó de Vila Cova/Treixedo e o nó de Tondela Sul”.

Os trabalhos e respetivos condicionamentos decorrerão entre as 21h00 desta segunda-feira e as 6h00 de terça-feira, e entre as 21h00 de terça-feira e as 6h00 de quarta-feira.

Nestes períodos, os automobilistas deverão usar a Estrada Nacional (EN) 2 como alternativa, “a partir do nó de Vila Cova/Treixedo, atravessando a Zona Industrial da Adiça, reentrando no IP3 no nó de Tondela Sul”, explicou.

A intervenção integra a empreitada de duplicação e requalificação do IP3 entre Santa Comba Dão e Viseu, em execução pela Infraestruturas de Portugal.

Esta empreitada – que representa um investimento de cerca 103 milhões de euros – compreende a duplicação da atual plataforma numa extensão de 27,5 quilómetros.

O objetivo é melhorar os “níveis de qualidade, conforto e segurança rodoviária”, e reduzir os tempos de percurso da ligação entre Santa Comba Dão e Viseu.

A Infraestruturas de Portugal explicou que o troço em intervenção se situa “entre o quilómetro 90,200, a norte do Nó de Vila Pouca, e o quilómetro 117,722, na zona da passagem superior de interceção desnivelada com a A25/IP5”, atravessando territórios dos concelhos de Santa Comba Dão, Tondela e Viseu, todos no distrito de Viseu.

No âmbito desta empreitada será alargada a plataforma rodoviária (em perfil de 2×2 vias), retificado e melhorado e traçado, as ligações e acessibilidades à rede viária local, e reforçado o pavimento, o sistema de sinalização e os equipamentos de segurança.

“Esta empreitada integra o projeto global que a Infraestruturas de Portugal está a desenvolver de requalificação e duplicação do IP3, um eixo rodoviário de indiscutível importância regional e promotora da coesão territorial”, frisou.