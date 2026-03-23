Depois de um inverno particularmente difícil, a nova edição da revista Observador Lifestyle celebra a energia da primavera, da renovação e da criatividade. O tema de capa é dedicado a casas criativas, em antigas garagens, lojas ou espaços diminutos, e procura responder com imaginação aos desafios de um mercado cada vez mais inacessível.

A casa que faz a primeira página ocupa uma antiga garagem no Porto e é também um projeto a várias mãos: foi projetada pelo Atelier Local em colaboração com o arquiteto Francisco Craveiro, com uma cozinha escultural desenhada pelos Fala Atelier e um pequeno jardim projetado pelos paisagistas Pomo. Em vez de quartos, tem caixas, e vem repensar as divisões tradicionais.

A mesma criatividade está presente em vários outros artigos desta edição. Um bom exemplo é o trabalho da designer portuguesa Sofia De=Francesco, que desenvolveu um novo material a partir de caroços de azeitonas e chamou-lhe “this is not cork” (isto não é cortiça). Está também nos restos de esponjas que Margarida Lopes Pereira transforma em objetos esculturais enquanto nos troca os sentidos; na minifábrica de sandálias que a Mama Praïa montou numa antiga garagem de táxis, no centro de Lisboa; ou ainda nos objetos de mesa tão originais que parecem prestes a ganhar vida, na mesa surrealista montada por Helen Sirp com peças feitas em Portugal.

Neste número escrevemos também sobre o livro Portuguese Houses with History, onde Ana Anahory, Felipa Almeida e Birgit Sfat celebram a memória das casas antigas e os seus interiores; sobre as loiças da Oficina da Formiga, igualmente carregadas de memórias; ou ainda sobre novos hotéis a sul e sandes tão compostas que servem de prato principal.

Com direção de Ana Dias Ferreira e direção de arte de Luís Alexandre, este número está disponível por 7,90€ no formato papel e 5,90€ na versão digital. Está à venda nas bancas e também online, na Loja Observador, com portes grátis em Portugal continental até dia 31 de março. Na mesma loja, pode assinar quatro edições da revista com condições especiais.

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