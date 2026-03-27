Este artigo foi originalmente publicado no site Pestana Stories

As primeiras férias do ano aproximam-se e o Algarve é um destino ideal para as passar em pleno, ainda longe da azáfama do verão, mas já em plena primavera. Por esta altura do ano, os dias começam a alongar-se, o clima convida a passeios ao ar livre e as vilas e cidades ganham movimento, na medida certa, ainda acompanhado de tranquilidade. Entre património histórico, paisagens costeiras e gastronomia de conforto, esta é a época ideal para a primeira escapadinha do ano, numa combinação entre descanso e descoberta.

Vila Real de Santo António: elegância à beira do Guadiana

No extremo leste do Algarve, Vila Real de Santo António revela um lado mais sereno da região. Planeada no século XVIII com inspiração pombalina, a cidade mantém um charme discreto, com ruas geométricas, praças luminosas e uma forte ligação ao rio Guadiana.

Pernoitar num hotel de charme em Vila Real de Santo António permite explorar a cidade com tempo. Entre passeios pela marginal, visitas ao mercado local e travessias de barco até Espanha, há sempre algo para descobrir. A poucos minutos, a Reserva Natural do Sapal de Castro Marim oferece trilhos tranquilos e contacto com a natureza, ideais para caminhadas de primavera. À mesa, o destaque vai para o peixe fresco e para os sabores tradicionais algarvios, perfeitos para almoços longos e sem pressa. No restaurante da Pousada Vila Real de Santo António, as pizzas são irresistíveis – contam com ingredientes locais e são feitas diante da sala, no enorme forno.

Tavira: história, cultura e ritmo lento

A dois passos, no coração do Sotavento algarvio, Tavira surge como uma das cidades mais bonitas e autênticas da região. Igrejas históricas, ruas calcetadas e o rio Gilão a atravessar o centro criam um cenário ímpar.

Ficar hospedado num hotel no centro histórico de Tavira permite misturar-se com os locais. Durante a Páscoa, a cidade ganha uma dimensão especial, com tradições religiosas e festividades que fazem parte da identidade tavirense. Entre visitas ao castelo, passeios pelas salinas e travessias de barco até à Ilha de Tavira, os dias passam entre património e natureza. Ao final da tarde, as esplanadas junto ao rio são perfeitas para apreciar o ritmo sereno da cidade. De regresso ao hotel, janta-se no restaurante Mouraria, instalado no antigo refeitório do convento e com uma vista bonita para o jardim.

Sagres: natureza em estado puro

Mais a oeste, Sagres é um Algarve completamente diferente, onde a paisagem é dominada pelo Atlântico, pelas falésias dramáticas e por uma sensação constante de liberdade e espaço aberto. É o destino ideal para quem procura contacto com a natureza e momentos de contemplação.

Hospedar-se num hotel histórico em Sagres permite viver a região com autenticidade e conforto. Dentro da Pousada Sagres, desfruta-se da programação especial para a Páscoa. Dia 4 há uma caminhada com aula de yoga no miradouro de Sagres e uma noite de cinema em família (com início pelas 21h); no dia 5, há buffet temático de Páscoa. Haverá ainda o habitual Mercado Regional, uma pequena feira que se realiza dentro da pousada, onde se descobrem peças de artistas e artesãos locais, produtos naturais e óleos essenciais e doçaria regional.

Nas redondezas, recomendam-se os trilhos costeiros, as praias selvagens e ainda as experiências ligadas ao surf e ao bodyboard. A Fortaleza de Sagres e o Cabo de São Vicente convidam a passeios ao pôr do sol. A gastronomia acompanha o espírito da região, servidos em restaurantes descontraídos com vista para o oceano. É o caso do restaurante do hotel, onde é de provar a cataplana de peixe e marisco.

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