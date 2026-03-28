A legislação urbanística e as regras de defesa do património têm sido um obstáculo à reanimação dos centros históricos, afirmou nesta sexta-feira, em Castelo Branco, Leonel Fadigas, um dos vencedores do Prémio Nacional “Memória e Identidade”.

“Há alguns paradoxos que temos de ter a coragem de reverter. A legislação existente é, em alguns casos, obsoleta. E, em outros, ineficaz”, vincou Leonel Fadigas, uma das duas personalidades distinguidas, em Castelo Branco, com o Prémio Nacional Memória e Identidade.

De igual modo, o padre Joaquim Ganhão foi também agraciado com este prémio atribuído pela Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico (APMCH) que este ano escolheu a cidade de Castelo Branco para a entrega destes prémios no âmbito da comemoração oficial do Dia Nacional dos Centros Históricos Portugueses que decorre no sábado.

Leonel Fadigas agradeceu a atribuição deste prémio que anualmente distingue personalidades que deram o seu contributo para a valorização da memória histórica e do património cultural nacional.

“Este prémio não é pessoal. Foi construído com muita gente com quem trabalhei, discuti, aprendi e estudei. É o resultado de um esforço que resultou do olhar para o território“, disse.

O agraciado realçou a importância da presença de pessoas nos centros históricos: “O mais importante são as pessoas”.

Leonel Fadigas sublinhou que, caso não haja uma reintrodução das pessoas e das memórias nos centros históricos, “passa-se da história para a arqueologia“.

Já o padre Joaquim Augusto Nunes Ganhão, diretor do Museu Diocesano de Santarém, recebeu também esta distinção.

Contudo, não prestou quaisquer declarações públicas.

Presentes na cerimónia estiveram ainda o secretário de Estado da Cultura, Alberto Santos, e o presidente da direção da APMCH e também presidente da Câmara de Lagos, Hugo Pereira, assim como diversas entidades, personalidades e autarcas.

O Prémio “Memória e Identidade”, criado em 2012, em Angra do Heroísmo, tem como objetivo reconhecer personalidades cujo trabalho tenha contribuído de forma significativa para o conhecimento, a salvaguarda e a valorização dos centros históricos e da identidade cultural das cidades portuguesas.

Desde a sua criação, o Prémio Nacional “Memória e Identidade” tem distinguido ao longo dos anos diversas personalidades de referência na área da cultura, da arquitetura, da história e da salvaguarda patrimonial.

De entre os galardoados destacam-se o arquiteto Siza Vieira, o pintor Júlio Pomar, os ex-Presidentes da República António Ramalho Eanes e Jorge Sampaio, o escritor José Saramago ou o professor Vítor Veríssimo Serrão, entre outros.