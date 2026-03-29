Francisco José Viegas vai integrar a Casa Civil de António José Seguro enquanto consultor de Cultura, avançou o jornal Público e confirmou o Observador.

Viegas foi secretário de Estado da Cultura do governo de Pedro Passos Coelho durante um ano, tendo abandonado o cargo em outubro de 2012 devido a “problemas graves de saúde”. Nesse ano, foi internado devido a episódios de hipertensão. Em 2011, integrou as listas do PSD por Bragança.

Escritor, editor e jornalista, Francisco José Viegas irá suceder no cargo a Pedro Mexia, que foi conselheiro de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, de 2016 a 2026.

A sua obra literária valeu-lhe galardões como o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores em 2005, que distinguiu o romance Longe de Manaus, e o Prémio P.E.N. Clube Português em 2020, atribuído à obra A Luz de Pequim.

Foi jornalista no Expresso, Semanário, Diário de Notícias e Jornal de Letras e ainda diretor das revistas Grande Reportagem e da Casa Fernando Pessoa (2006-2008) e é diretor editorial da editora Quetzal, desde 2008.