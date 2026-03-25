O Presidente da República já fez várias nomeações para a Casa Civil, que incluem três assessores (dos doze), três consultores (de quantos quiser), a secretária-geral da Presidência da República, a secretária geral adjunta e seis secretárias da Casa Civil. A Casa Civil de Marcelo Rebelo de Sousa, a Assembleia da República e pessoas que já trabalharam em gabinetes do PS são, até agora, a base de recrutamento da nova equipa de António José Seguro. Foram 18 nomeações de rajada, com efeitos a 9 de março, mas ainda fica a faltar conhecer uma parte substancial da equipa de Seguro. Continua sem ser conhecido, por exemplo, quem é o novo chefe da Casa Civil.

Entre os assessores estão, como já era conhecido, o assessor de imprensa Luís Sobral. Também Rita Saias — que transita da Casa Civil de Marcelo, mas que já foi mandatária jovem de Seguro na campanha — foi nomeada assessora. O mesmo acontece com Maria Luísa Maduro Colaço, assessora parlamentar requisitada à Assembleia da República.

Como consultores, António José Seguro escolheu Florinda Cruz, que foi chefe de gabinete de apoio à presidência de Basílio Horta em Sintra, foi assessora do grupo parlamentar do PS e chegou a ser chefe de gabinete, em substituição, de Alberto Martins, então ministro da Justiça. Foi ainda presidente da associação Parques de Sintra-Monte da Lua, S.A.

Da Casa Civil de Marcelo transitam também Marco Almeida e Ricardo Jorge Branco (que também já trabalhava na Casa Civil de Cavaco Silva), como consultores, que são ambos da área da comunicação e contactam diretamente com os jornalistas. Outra consultora nomeada por Seguro foi Paula Fragata Martins de Almeida, que também transita de Marcelo e era técnica superior do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

A nova secretária-geral da Presidência da República era no anterior mandato secretária-geral adjunta da Presidência da República, Ana Cristina Martins Baptista, que foi nomeada para o cargo também por Marcelo Rebelo de Sousa. Foi nomeada secretária-geral adjunta, Maria Joana de Andrade Ramos, que já também exercia essas funções com o anterior Presidente.

O novo Presidente nomeou ainda para adjunta do gabinete a antiga assessora parlamentar Cristina Maria Martins Farinha Tavares Gomes, uma antiga professora que desempenhou funções na Divisão de Apoio às Comissões da Assembleia da República.

Para secretária pessoal, Seguro nomeou Susana Martins da Silva, que já tinha exercido essas funções com José Magalhães, então secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna no primeiro Governo de Sócrates. Outra secretária é Madalena Santos Pais Madureira, que foi secretária do gabinete do antigo secretário-geral da Assembleia da República, Albino de Azevedo Soares.

Foram ainda nomeadas seis secretárias da Casa Civil: Alexandrina Maria ­Ferreira Afonso Soares, Ana Carla Garcia Miguens Rosa Mateus, Clara Maria Lopes Franco, Maria Cristina da Cruz, Daniela Sofia Campos Brandão da Fonseca e Mónica Alexandra de Sousa Almeida.